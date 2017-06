Test de personalitate: Alege una din cele 5 carti si afla-ti destinul!

In una din toate aceste 5 cărți destinul tău îți este scris, iar tu ai dreptul doar la o singură alegere. Concentrează-te pe o singură carte pe care vrei să alegi și citește mai jos ce scrie în dreptul acesteia pentru a-ți afla destinul! Este un test de personalitate foarte simplu care sigur o să te uimească la maxim!

CARTEA 1 – Te-ai satuarat de atata lume falsa care se misca in jurul tau si pretind multe lucruri de care nu sunt in stare sa le indeplineasca. Tu ai fost in totdeauna un om de cuvant si te-ai tinut de promisiuni, nu ca altii. Ai facut alegeri bune, dar si rele. Ai invatat mult mai mult decat ar fi trebuit, asta din cauza celor care nici nu meritau atentia ta. Acum au plecat pe drumul lor, dar sigur tot tu ai ajuns mai bine decat ei.

Vei pleca intr-o calatorie indepartata unde iti vei gasi pacea si echilibrul vietii, iti vei pune toate gandurile in ordine si vei strange forte noi pentru a te reintoarce in obositoarea viata pe care o traiesti zilnic, acea calatorie te va face sa intelegi unele lucruri ce-ti vor colora viata. Desi anii au trecut pe langa tine precum vantul, viata ta nu se sfarseste aici, ci din contra! Tocmai incepi sa o traiesti, caci in aproximativ doua luni in viata ta isi va face aparitia o persoana ce te va invata ce inseamna sa traiesti cu adevarat!

Ti-a placut sa fii un om cinstit si la locul tau. Ai facut lucruri frumoase din cele urate si ai avut niste rezultate foarte grozave de fiecare data cand ai experimentat cate ceva. Nu te mai intereseaza ceea ce a fost in trecutul tau. Ai de gand sa iti indeplinesti toate visele si sa lupti pentru ele oricat de greu ar fi acestea de indeplinit. Vrei mult mai mult de la tine si toata lumea stie ca o sa poti!

CARTEA 2 – Vor exista rezultate foarte mari ca viata ta sa devina fixata cum vrei tu, iar toate lucrurile sa ti se indeplineascasi sa ai parte numai de bucurii si fericire. Va exista doar bucurie si fericire pe parcursul tuturor anilor pe care ii vei trai. O sa ai parte de cineva care chiar va stii cu adevarat sa te pretuiasca. Visele tale vor deveni realitate rand pe rand si vei avea tot ceea ce ti-ai dorit tu vreodata. Nu te ingrijora, trebuie doar sa astepti si sa ai rabdare!

Ai iubit. Ai iertat. Ai sperat. Ai luptat. Ai renuntat. Ai plans. Ai castigat. Asta se afla in spatele tau, iar astazi poti sa zambesti in cel mai frumos mod cu putinta, desi, in sufletul tau au fost lupte de care nici n-ai avut habar. Ai invatat ca pentru a fi in armonie cu alte persoane din viata ta, trebuie sa ai o relatie frumoasa cu tine insuti. Sa stii sa te ierti, sa te accepti, sa inveti, sa uiti. Nu vei fii un om obisnuit pentru ca ai dreptul sa fii un om extraordinar! Invata ca nu poti raspandi lumina daca nu arzi.

Esti o persoana inteligenta, cu o memorie buna, dar cu o mai mica putere de concentrare asupra obiectivului propus, pentru ca nu poati mentine acest interes. Ai obiceiul de a te implica in mai multe proiecte odata. Esti un om hotarat, cu o mare vointa, adori riscul si pericolul, libertatea si noutatea. Esti un om marinimos, generos care isi respecta promisiunile, esti capabil de fapte marete. Secretul vietii nu este sa ai tot ceea ce iti doresti, ci sa-ti doresti tot ceea ce ai. In umblarea ta prin aceasta lume vei influenta direct sau indirect vietile a cel putin 10000 de oameni.

CARTEA 3 – Uneori, iti dai seama ca singurul prieten adevarat pe care il ai esti doar tu. Si vine un timp cand realizezi ca singuratatea e doar o stare de spirit, caci aiurea te poti simti chiar si atunci cand ai in jurul tau o multime de oameni. Nici nu stii de unde ai mostenit vulcanul din tine. Nu-ti aflii niciodata linistea, traind ca si cand timpul ti-ar frange aripile, ai vrea sa-l invingi, incapatanandu-te sa zbori.

Orice persoana este norocoasa ca te are inviata sa, iar scopul tau pe acest pamant este unul divin. Mereu o sa atingi lucrurile pe care le vrei cu adevarat. Esti in centrul atentiei mai tot timpul. Iti accepti conditia pe care o ai si poti sa folosesti orice situatie in avantajul tau ori de cate ori este cazul. Ai o minte diabolica si te bagi usor pe sub pielea multor persoane fara ca nici macar sa-ti dai seama. Esti in completa armonie cu tine, intreaga ta viata este un echilibru total si nimic nu iti poate schimba modul de a gandi care este excelent de bun. Castigi mereu ceea ce vrei cu adevarat!

Nu te deranjeaza atunci cand cineva te respinge, pentru ca poti atrage orice persoana in viata ta, atunci cand iti doresti asta. Ai un suflet bun si plin de bogatie. Calitatile tale sunt numeroase si foarte bune! Esti un om puternic si dispui de toate resuresele necesare pentru a atrage succesul in viata ta si te poti manifesta asa cum iti doresti fara ca nimeni si nimic sa te opreasca. Te simti ca esti un om iubit si protejat de cei dragi, iar Universul tau te ajuta sa-ti descoperi adevaratul destin. Totul va fi frumos si stralucitor in viata ta. Viitorul suna bine!

Ai cerut putere si viata ti-a dat dificultati pentru a te face un om mai puternic. Ai cerut intelepciune si viata ti-a dat probleme ca sa le poti rezolva. Poti asculta cuvintele, dar te increzi doar in fapte! Iti vei cauta steaua pana o vei gasi. Este ascunsa in sertarul inocentei, infasurata in esarfa minunilor. Trebuie daor sa ai rabdare si incredere in tine, doar asa vei reusi. Esti o persoana puternica si poti obtine tot ce iti doresti. Poti castiga orice batalie si iti poti depasi limitele oricand si la orice ora

CARTEA 4 – Vrei sa echilibrezi balanta doar cu lucruri frumoase in viata pe care ti-a fost dat sa o traiesti si sa nu duci lipsa de absolut nimic. Vrei ca tu sa fii un om fericit langa cineva care te merita cu adevarat! Iti place sa iesi in evidenta aratand de ceea ce esti in stare si nimic si nimeni nu ar putea sa-ti stea in cale oricat de multe piedici ti-ar putea pune invidiosii in viata. Tu ai putere sa treci peste absolut tot!

Dupa fapte ai inteles cine tine la tine, dupa apeluri ai inteles cine are nevoie de tine, iar cu timpul ai inteles cine te iubeste cu adevarat si nu ar vrea sa te piarda pentru nimic in lume! Nu obligi pe nimeni sa te placa. Cine te place, te place si gata. Ai invatat ca nimic nu dureaza pentru totdeauna si ca oamenii pentru care ti-a fi dat pana si viata, cu timpul iti devin doar niste simpli straini. Ai crezut ca-n lumea asta, bine faci, bine gasesti.

Dar pe cine nu ai lasat sa moara, nu te-a lasat sa traiesti! Nu poti sa te comporti frumos cu toata lumea, dar intotdeauna poti face asta cu absolut toti cei care merita cu adevarat! Durerea te-a maturizat si te-a pus pe ganduri, te-a invatat sa citesti printre randuri. Stergi lacrima, dar nu poti sterge amintirea. Ai trecut prin foarte multe lectii de viata!

Urasti minciuna si pe omul care o foloseste. Nici nu intelegi la ce le foloseste unora atata barfa, atata falsitate, atata rautate. Doar o clipa e de ajuns si nu mai esti pe acest pamant. Esti un exemplu bun pentru multe alte persoane din jurul tau!

Vei avea o viata la fel ca in povesti, plina de surpirze frumoase si nu vei duce lipsa de absolut nimic deoarece tu chiar stii cu adevarat ce vrei de la tine! Esti un om puternic si stii sa lupti cu adevarat pentru visele tale, iar asta va face ca aproximativ toate visele tale sa devina peste noapte realitate. Nici nu iti va veni sa crezi pana cand nu vei vedea dum rand pe rand toate dorintele tale ti se vor indeplini si vei avea tot ceea ce iti doresti tu in aceasta viata.

E incredibil, dar adevarat, nu e un vis, ci realitate tot ceea ce ti se va intampla. Trebuie doar sa astepti si sa ai putina rabdare, deoarece ti se va intampla ceva deosebit!

CARTEA 5 – Exista zile facute din mici nimicuri, zile de care iti amintesti multa vreme, fara sa stii cu adevarat de ce. Exista zile facute din nimicuri, dar iti lasa inima plina de melancolie si senzatie de singuratate de care iti amintesti mult, mult timp. Faptul ca ai o agenda plina cu nume si numere de telefon pe care le folosesti doar atunci cand trimiti mesaje de sarbatori, nu inseamna ca ai multi prieteni adevarati.

Cineva te-a parasit pentru alta persoana iar din cauza aceasta te-ai suparat si ti-ai pierdut increderea in alte persoane. Invata ca e greu sa convingi o maimuta ca mierea este mai dulce decat banana! Ierti usor, poate prea usor, dar vei tine minte si nu vei uita NICIODATA! Oamenii sunt in stare sa spuna despre tine absolut orice. Iar atunci cand nu mai stiu ce sa spuna, INVENTEAZA! Tie iti place de toata lumea. Pe unele persoane iti place sa le ai aproape, pe altele iti place sa le eviti, iar pe restul sa le pocnesti, mai ales pe cele care le urasti!

Ai multi prieteni care doar iti promit ca te vor ajuta de fiecare data cand vei avea nevoie, dar atunci cand vine vremea sa ai nevoie, nu iti sare nimeni in ajutor, iar tu iti dai seama ca nu esti niciodata o prioritate. Cu timpul, oamenii si lucrurile din viata ta capata noi fete si noi intelesuri. Sau poate, cu timpul, chiar tu te schimbi si privesti lucrurile si oamenii cu alti ochi. Fiecare an care trece te lasa cu tot mai putini prieteni.

Iubesti armonia. Iti place linistea. Iti place sa povestesti cu oamenii despre lucruri frumoase, iti place sa spui si sa auzi lucruri frumoase, motiv pentru care rautatea si intriga iti creeaza un dezechilibru. O sa ai parte de foarte multe suprize pe de-alungul vietii tale, dar cea mai frumoasa surpriza va fi ziua in care visele tale vor deveni realitate rand pe rand. Stai fara stres si doar asteapta sa vezi ce va urma, ceva foarte frumos care iti va schimva viata in adevaratul sens al cuvantului.

Un vis e pe cale de implinire! O sa ai parte doar de bucurii si fericire. Vei avea foarte multi prieteni in jurul tau, iar visele tale usor, usor vor deveni realitate chiar daca nu-ti vine sa crezi! Vei avea un viitor foarte frumos si inflorit, toate drumurile tale duc doar spre fericire. O sa ai parte de tot ceea ce ti-ai dorit tu vreodata!