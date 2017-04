• Mesaj sfasietor postat pe Facebook de catre una dintre prietenele tinerei ucise de catre avocatul care s-a urcat beat la volan • In scurt timp mesajul a fost distribuit de zeci de persoane si a starnit comentarii aprinse • Interesanta ar fi o reactie din partea avocatului la un astfel de masaj •



In ultima perioada, la Iasi, tot mai multi teribilisti se cred regii soselelor si devin calai peste noapte. Asta s-a intamplat si pe data de 22 martie 2017, la ora 23:22.si prietenul ei,au murit dupa ce avocatuls-a urcatlasi a intrat in plin in masina in care se aflau.Pe grupul "Esti din Iasi daca...", o prietena de-a Alexandrei a postat unadresat avocatului dupa ce a condus-o pe ultimul drum... In scurt timp mesajul postat a devenit viral si a genarat sute de comentarii care il incrimineaza pePrietena Alexandrei, ingenunchiata de durere, a vrut ca in ziua in care si-a luat ramas bun pentru ultima data de la frumoasa tanara, sa-i transmita calaului ei cateva cuvinte: "Stimate domnule avocat, Victor Ioan Axinte, Astazi, cand durerea a atins cote maxime, vreau sa impartasesc cu tine ce am simtit. Din cauza ta, azi mi-am condus prietena pe ultimul drum. Tu, Victor Ioan Axinte, ai fortat-o sa imbrace rochia de mireasa mai repede decat si-ar fi dorit ea. Azi ea a fost imbracata in alb si noi toti, restul, in negru. In loc sa ne veselim si sa dansam la nunta ei, azi s-au auzit doar plansete si suspine. Tu, CRIMINALULE, nu i-ai nenorocit doar pe ei doi, pe Alexandra si Lucian, le-ai nenorocit familiile, le-ai nenorocit prietenii si pe toti cei care au ajuns sa ii cunoasca pe acesti copii minunati", se arata in mesaj.