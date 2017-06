Un fermier a surprins cateva imagini de-a dreptul incredibile in propria gospodarie. Barbatul a intrat in cuibarul sau pentru a strange ouale de la gaini, asa cum o facea in mod obisnuit, cand a observat ceva ciudat.

Una dintre gaini nu s-a miscat deloc din cuibul ei timp de doua saptamani.

Omul a crezut ca gaina devenise closca, drept urmare a lasat-o in pace. Totusi, dupa doua saptamani, fermierul a decis sa o dea la o parte, pentru a analiza ouale.

Cand a miscat gaina, omul a ramas uimit pentru ca a observat ca gaina avea sub ea un pui de pisica, pe care il adoptase si il incalzea.