Toata lumea il cunoaste pe Smiley, dar uite cum arata mama lui - FOTO

Smiley

este arhicunoscut oriunde, dar pesai ii stiu foarte putini dintre fanii sai. Duminica, de Florii, artistul i-a prezentat pe acestia prietenilor sai, iar mesajele de felicitare din partea fanilor nu au intarziat sa apara! Smiley a publicat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de tatal si mama sa, explicand ca a petrecut «duminica in familie». Prietenii sai virtuali dar si fanii s-au intrecut in a-si da cu parerea asupra asemanarii artistului, fie cu tatal, fie cu mama sa, iar Smiley nu i-a contrazis!«Doamne, ce semeni cu mama ta! Sa-ti traiascasi sa o "maresti"!!!» (...) «Petrecere frumoasa in familie si multa sanatate si bucurii!!!», au fost cateva dintre urarile amicilor virtuali.