Toata lumea il stie pe Puya, dar uite cum arata Melinda, sotia lui, gravida cu al treilea copil - FOTO

Puya si Melinda asteapta cel de al treilea copil al familiei

, pe numele lui din buletin, are acasa o sotie superba, doua fetite, iar un al treilea bebelus le va completa, in curand, familia. Ei bine, Puya mai are un motiv intemeiat sa traga din greu, caci frumoasa lui familie se va mari curand cu un nou membru. Artistul a fost prezent la un eveniment monden, alaturi delui,, dar si de colegul lui, Sisu, iar bruneta avea o burtica dede toata frumusetea, fiind insarcinata in ultimul trimestru. De remarcat ca cea de-a treia sarcina a fost blanda cu trupul Melindei, caci sotia lui Puya are aceeasi silueta dintotdeauna.El si-a cunoscut sotia in 2006, cand Melinda terminase clasa a XII-a si se pregatea de balul de absolvire, iar in 2011 s-au casatorit. «Din cauza melodiilor, lumea se asteapta sa vorbesc urat in public sau sa fiu al dracu', dar apoi, cand ma cunosc toti, imi spun ca sunt de treaba. A fi familist este un lucru foarte important, trebuie sa tii cu familia», marturisea solistul.