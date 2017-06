Toate CALCULELE sunt facute: Ce sanse ar avea Grindeanu sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura

sorin grindeanu 1

Dupa refuzul premierului de a demisiona si refuzul presedintelui Iohannis de a intra in jocurile interne din coalitie, PSD si ALDE au ramas doar cu varianta unei motiuni de cenzura, daca vor sa scape de Grindeanu rapid. In caz contrar, blocajul s-ar putea prelungi cel putin o luna, inainte de o eventuala trecere prin Parlament a unui Guvern Grindeanu 2, cu o noua structura politica (membrii PSD si ALDE au intezis in guvernul condus de Grindeanu). Teoretic, PSD si ALDE au majoritatea in Parlament. Practic, vom analiza in cele ce urmeaza scenariile care ar putea duce la respingerea unei motiuni de cenzura.

In acest moment, configuratia politica a Parlamentului arata in felul urmator:

PSD - 221

PNL - 98

USR - 43

UDMR - 30

ALDE - 23

PMP - 26

Minoritati - 17

Neafiliati - 6

In situatia in care am avea PSD-ALDE vs. restul, scorul ar fi 244 la 220. Ar fi astfel nevoie ca 13 parlamentari din tabara PSD-ALDE sa tradeze pentru ca motiunea de cenzura sa nu intruneasca numarul necesar de voturi (majoritatea senatorilor si deputatilor - 232). Victor Ponta deja a anuntat ca va incerca sa-si convinga colegii de partid sa nu voteze o eventuala motiune, premierul s-ar putea baza si pe voturile celor sase parlamentari de Timis, iar doua-trei absente motivate sunt inevitabile. In acest scenariu, totul se joaca pe muchie de cutit.