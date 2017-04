Topul celor mai ciudate superstitii. Cand cred romanii ca vine Sfarsitul Lumii

Originea superstitiilor se confunda practic cu inceputurile omenirii, fenomenele inexplicabile aparute pe neasteptate fiind legate de diverse evenimente din natura sau din viata omului. In raport cu evolutia societatii, unele si-au pierdut sensul, altele au fost inlocuite cu unele moderne sau au capatat forme curioase, de-a dreptul hilare. Iata cele mai ciudate superstitii actuale, din Romania si din strainatate.

1. In Japonia se crede ca masturbarea creste coeficientul de inteligenta al barbatilor, pe motiv ca acestia se pot concentra mai usor daca s-au masturbat recent.

2. In Romania se crede ca nu este bine a se taia unghiile copilului mic, pana ce acesta implineste varsta de un an, caci altfel devine hot cand va creste.

3. Tot in Romania se crede ca atunci cand visezi urs, va da norocul peste tine.

4. In Anglia se crede ca la capatul curcubeului este intotdeauna o comoara ingropata.

5. In toata Europa se crede ca daca te mananca palma, este semn ca vei primi bani.

6. Tot o veche superstitie europeana spune ca nu este bine sa te casatoresti in luna mai, altfel mariajul se va destrama.

7. Nu trebuie sa deschizi umbrela in interiorul casei, caci acest gest atrage ghinionul.

8. La fel, daca ai un caras auriu in acvariu, atragi ghinionul in casa.

9. In Moldova se spune ca nu este bine sa mananci mamaliga lipita pe ceaun, caci vin necazurile despre tine.

10. In Romania se crede ca cine fura vreo gaina sau alta pasare de curte, pe lumea cealalta va fi pedepsit sa le numere toti fulgii. Dupa ce termina de numarat, vine o pala de vant si risipeste fulgii, iar hotul de gaini trebuie sa numere iarasi fulgii si penele pasarilor pe care le-a furat cat timp traia.

11. Pentru a avea noroc tot anul, trebuie sa porti haine noi in ziua de Paste.

12. Daca o pasare mica se izbeste in zbor de fereastra unei case si moare in urma impactului, in multe tari din lume, se crede ca cineva din acea casa va muri in scurt timp.

13. In Moldova se crede ca oamenii care au gropite in obraji sunt predispusi sa fure.

14. Daca faci focul iar lemnele aprinsede tine tiuie si suiera, este semn ca te vei certa cu cineva.

15. Cand tinerii merg la cununie si pe drum viitoarea mireasa se impiedica de ceva, este semn sigur ca nu mai este fecioara.

16. In Oltenia se credea ca nu este bine ca mamele sa-si sarute baieteii pe spate, caci acestia se vor face curvari si afemeiati atunci cand vor creste mari si vor deveni barbati.

17. In Franta se crede ca daca tii in mana o broasca testoasa si aceasta urineaza pe tine, atunci trebuie sa-ti pui orice dorinta, caci se va indeplini negresit.

18. Daca omori greieri, vei atrage ghinionul asupra ta.

19. Cand iti rugineste vreun cutit, este semn ca cineva din casa a taiat ceva de furat cu acel cutit.

20. La chinezi se crede ca statuile cu lei si dragoni din fata caselor alunga toti demonii.

21. La polonezi se crede ca daca mirosi o floare de papadie, vei urina in pat in noaptea urmatoare.

22. Marinarii se fereau sa ucida chiar si accidental pescarusi sau albatrosi, de teama ghinionului care urma sa le loveasca atat echipajul, cat si corabile.

23. Se crede ca croncanitul ciorilor anunta mari nenorociri.

24. Se crede ca oamenii care au mainile calde, au in schimb sufletul rece.

25. Cand iti transpira palmele, vei lua bataie.

26. Sa nu-ti faci nevoile pe poarta sau gardul cuiva, caci pe lumea cealalta acela isi va face nevoile pe tine.

27. Cand iti tiuie urechile, te injura sau te vorbeste de rau cineva.

28. Cand la masa se varsa vinul din pahar, este semn de veselie.

29. Daca iarna pisicile se apuca brusc sa sara si sa se joace prin casa, este semn sigur de ninsoare cu viscol.

30. La romani se crede ca Sfarsitul Lumii va veni cand vor fi crasme la toate marginile de drum, mosnegii vor lua de neveste fete tinere, iar babele vor lua de soti barbati tineri.

31. Nu trebuie sa omori caine sau pisica, caci nu-ti vor iesi muraturile bune.

32. In Turcia se crede ca nu este bine sa mesteci guma de mestecat la miezul noptii, caci mesteci din carnea celor morti.

33. Cand canta cocosul in pragul usii, urmeaza sa iti vina oaspeti acasa.

34. In Spania, se obisnuieste sa se manance struguri in noaptea de Anul Nou pentru a goni ghinionul din anul care tocmai a sosit.

35. Se crede ca daca ai mereu un magar in preajma, diavolii nu se vor apropia niciodata de tine.

36. Cand cucul canta si noaptea, va fi un an bun.

37. Nu trebuie niciodata ca baieteii sa fie loviti sau amenintati cu matura, caci atunci cand vor ajunge barbati, vor fugi fetele de ei.