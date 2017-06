Ce masini poarta cel mai mare risc de accidente mortale? Daca spui ca "mai mic este mai periculos", esti pe drumul cel bun, scrie cbsnews.com.

In ultimul studiu al Institutului de Asigurari pentru Siguranta Autostrazilor (IIHS) modelele de automobile (fabricate in 2014) cu cea mai mare rata de decese ale soferilor sunt majoritatea din clasa mica. Acest lucru confirma ideea ca masinile mici vor iesi destul de sifonate in cazul accidentelor grave.

Americanii au inregistrat diferente surprinzator de mari in numarul de decese in masini mici versus in masini mari.

Cele mai nesigure masini

Cu peste 100 de victime la un milion de vehicule tamponate sunt modelele Hyundai Accent, Kia Rio si Toyota Scion. Urmatoarele vehicule cu o rata de mortalitate de 80 de soferi la un milion de masini accidentate sunt Chevrolet Spark, Nissan Versa, Ford Fiesta sedan si Kia Soul.

In acelasi studiu, americanii ne arata ca majoritatea vehiculelor de clasa mijlocie sau mare, precum si SUV-urile au o mortalitate zero. Riscul de deces intr-o masina de oras fata de un SUV este de 15 ori mai mare.

Indiferent de continent, situatia este aceeasi. Testele de impact publicate compara vehiculele din aceeasi categorie, insa in lumea reala, sunt cazuri cand masinile mici se ciocnesc cu vehicule mari.

Cele mai sigure masini

Modelele de masini in care nu au murit pasageri dintr-un milion de accidente sunt Audi A6, Audi Q7, BMW Seria 5.

Numarul total de decese pe autostrazile americane a scazut de la inceputul anilor 1970, insa a inceput sa creasca din nou cu anul 2015, pe masura ce economia s-a imbunatatit, somajul a scazut, iar americanii conduc mai mult, conform IIHS.

Studiile anterioare au aratat ca rata mortalitatii a scazut din cauza imbunatatirii echipamentelor de siguranta in masini.

Majoritatea accidentelor au loc din cauza conducerii sub influenta alcoolului si a vitezei excesive.