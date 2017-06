Mihaela Abaza

, politista din Iasi care a suferit un accident ingrozitor chiar in incinta Inspectoratului Judetean de Politie este in continuare pe patul de spital. Joi, in jurul orei 9:20 Mihaela Abaza a cazut pesi s-a lovit extrem de puternic. La ora 9:21 unul dintre colegii politistei a cerut ajutorul medicilor.Un echipaj de la Ambulanta s-a deplasat la Sediul Inspectoratului Judetean de Politie si a gasit-o pe politista in stare grava. Echipajul medical a transportat-o de urgenta la. In urma cazaturii Mihaela Abaza a intrat in, iar in urma unor interventii chirurgicale starea ei de sanatate s-a ameliorat, medicii reusind sa extraga sangele adunat in cutia craniana.Cu toate acestea, femeia se afla in stare grava. Mai multi politisti si cetateni care au aflat despre acestau mers la centrul de transfuzii si au donat sange. Mihaela Abaza a pierdut mult sange, insa acum medicii au reusit sa ii stabilizeze starea. Practic, evolutia starii ei de sanatatea stationeaza.Atat politistii din Iasi cat si apropiatii Mihaelei spera intr-o minune. Atat in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi cat si in mediul online a fost o adevarata desfasurare de forte. Colegii Mihaelei au numai cuvinte de lauda despre ea. Toti spun ca este o profesionista desavarsita si o mama devotata.Mihaela Abaza este mama unui baietel de doi ani. Pentru intreg Inspectoratul Judetean de Politie accidentul Mihaelei este de neexplicat. Nimeni nu s-ar fi asteptat ca dintr-o banala cazatura sa se ajunga pana aici. Accidentul Mihaelei este acum anchetat de catre colegii ei. Este vorba despre un accident de munca nefericit, iar acum politistii trebuie sa afle ce s-a intamplat.Exista voci din interiorulIasi care spun ca Mihaelei i s-ar fi facut rau inante sa cada, iar alte voci spun ca politista s-ar fi impiedicat. Cert este ca Mihaela Abaza are nevoie de noroc. In urma unor astfel de cazaturi oamenii se pot reface in totalitate sau pot ramane cu sechele pe viata. Mihaela Abaza trebuie sa se faca bine si sa-si continue activitatea de politist si cel mai important sa fie in continuare mama.