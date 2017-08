Biserica Barboi de sus copy copy

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Rare sunt locurile, lacasurile de cult sau monumentele-amplasate intr-o zona centrala a unui oras european, cu o istorie de peste jumatate de mileniu, care sa aiba in curtea sa asemenea venerabile constructii monumentale religioase si sa se gaseasca un loc de-a dreptul impresionant. Legat de toate acestea, actualul coordonator al Muzeului Unirii din Iasi face ospeciala a disparutei si valoroasei Bisericicare a fost ridicata chiar pe locul unde astazi se afla cunoscuta Hala Centrala."În zona centrala a Iasului se mai afla, înca în secolul al XIX-lea, în apropierea fostei Curti Domnesti (pe actualul amplasament al Halei Centrale - n.r.), o frumoasadin piatra, construita de vornicul Nestor Ureche. Cum s-a întâmplat, care au fost motivele care au stat la baza deciziei de a fi demolata, gasim ample informatii dintr-un dosar al Primariei municipiului, aflat la Arhivele Nationale din oras. Dintr-un document de la Constantin Movila, din 1610 (7119) decembrie 21, aflam ca pe locul acestei biserici a fost una din lemn, ctitorie a unui Samson, pe care, dupa moartea acestuia, Nestor Ureche, mare Vornic al Tarii de Jos, a mutat-o în Târgul Nou din Iasi si a zidit-o in piatra, cu Hramul Sfanta Parascheva, cumparând si locurile din jur pe care, la îndemnul domnitorului, a închinat-o manastirii de la Muntele Sinai. La data pe care o avem în vedere, dupa numeroase incendii si cutremure, biserica, desi în administrarea statului, ajunsese o ruina", arata Aurica Ichim.Mai departe, documentele arata ca edilii orasului de la acea vreme au transmis autoritatilor situatia în care se afla Biserica Sfanta Vineri de atunci, înca de la 8 mai 1867. Aspectul acesteia, într-o zona cu multa circulatie, impresiona în mod neplacut mai ales pe crestinii ortodocsi."Revin în anul 1872, cand în urma unei sedinte a Consiliului comunal din 2 octombrie, unde primarul adreseaza rugamintea catre Ministrul de Interne rugamintea de a interveni pe lânga, (colegul dumneavoastra respectiv), desigur ministrul Cultelor si Instructiunii Publice, generalul Cristian Tell, si a se lua masurile necesare pentru restaurarea lacasului, care are o frumoasa avere cum nu au multe dintre bisericile din oras, si mai ales ca cetatenii cereau cu multa staruinta aceasta. Ministerul Cultelor însa nu mai avea fonduri alocate reparatiilor de biserici în anul 1872 si se recomanda întocmirea unui deviz spre a se avea în vedere, bugetul pentru anul urmator. Desi motivul invocat era lipsa fondurilor necesare unei asemenea restaurari, guvernul a construit pe spesele sale, în piata veche a bisericii, o hala de zid si fier, pe care o preda Primariei la 30 martie 1873. Acestuia îi revenea sarcina de a expropria terenuri pentru largirea locului. Arhitectul Statului din Iasi - Carol Cugler, era de parere a se darâma edificiul bisericesc (nefiind de un stil nou), iar repararea costând prea mult", mai povesteste Ichim.Ca drept urmare, intr-un final Biserica Sfanta Vineri urma sa fie demolata. "Incendiul din august 1874 o ruineaza si mai mult. Primarul, Nicolae Gane, dupa decizia Consiliului comunal, solicita Ministerului de Interne ca, daca biserica nu se poate restaura, atunci sa fie darâmata: «caci în starea ei actuala nu mai poate exista o asemenea ruina lânga edificiul halei, unde publicul circula zilnic». Ministrul Lascar Catargi, iesean, nu se grabeste sa aprobe si solicita un memoriu detaliat în care sa se arate de cine se administreaza biserica si ce avere are, cine sunt ctitorii si ce capital detine aceasta. Memoriul, în copie, nu se afla însa la dosar, pentru ca astfel am fi avut mai multe informatii. Biserica se degrada din ce în ce mai mult existând pericolul caderii boltilor", mai dezvaluire coordonatoarea Muzeului Unirii.In fata acestor realitati, la 1880 autoritatile finalizeaza demolarea lacasului de cult! "Aceasta hotarâre s-a înfaptuit, crucea a fost facuta, iar dupa anul 1980, când s-a construit noua Hala din oras, a fost mutata si se afla astazi în incinta bisericii. Înca de la demolare s-au cautat specialisti care sa descifreze inscriptiile de la fosta Biserica Sfanta Vineri. Cu toate acestea, in final putem sa ne întrebam: de ce a fost demolata Biserica Sfanta Vineri? Din ignoranta sau nepasare? Edilii orasului, DE ATUNCI, au sperat poate sa obtina niste fonduri pe care nu le puteau avea din alta sursa? Si, totusi, pentru Iasi, la propunerea lui Mihail Kogalniceanu, în anul 1880 s-au alocat fonduri de zece milioane pentru construirea Catedralei Mitropolitane si pentru renovarea Palatului Administrativ, fost Palat Domnesc. Biserica Sfanta Vineri era sortita, se pare, sa dispara. Si, pentru a-l parafraza pe Terentiu, putem spune: si monumentele îsi au soarta lor", a concluzionat, mahnita,