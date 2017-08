Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Soferii ieseni se confrunta in continuare cu lipsa locurilor de parcare. De la an la an, tot mai multesunt inmatriculate in Iasi, iar locurile in care iesenii isi pot lasa masinile par din ce in ce mai putine. Cand vine vorba despre locurile de parcare publice, Iasul numara aproximativ 4.000 de astfel de spatii, total insuficient, avand in vedere ca in oras sunt peste 100.000 de autoturisme.Astfel, soferii sunt pusi in situatia de a incasa zilnicsi de a cauta ore in sir locuri in care sa poata stationa.Aproape in fiecare ora un iesean este amendat de catre Politia Locala pentru ca stationeaza neregulamentar din cauza lipsei locurilor de parcare."Numarul locurilor de parcare din parcarile publice cu plata dineste de 497 locuri. Totodata, in evidentele Serviciuluifigureaza un numar de 4.840 locuri de parcare inchiriate. In anul 2017 au fost inchiriate 339 locuri de parcare si au fost eliberate 501 avize pentru. Existapentru realizarea de noi locuri de parcare, inclusiv cu plata, evidentiate pe larg in Planul de Mobilitate Urbana, document adoptat de catre Consiliul Local Municipal", spune Sebastian Buraga, purtator de cuvant al Primariei Municipiului Iasi.Conform reprezentantilorLocale Iasi, sute de soferi ieseni primesc sanctiuni, lunar, pentru oprire sau stationare neregulamentara. Cele mai multe sanctiuni le primesc conducatorii auto care aleg sa isi parcheze autoturismele pe trotuare, in zonele intens circulate de pietoni."Sanctiunile pe care politistii le aplica sunt in conformitate cu OUG 195/2002. Astfel, pe luna, aproximativ 800 de conducatori auto sunt sanctionati. Din acest total, aproximativ 200 de sanctiuni sunt aplicate soferilor care aleg sa isi parcheze autoturismele pe trotuar. Politistii actioneaza in toate cartierele din oras, dar sunt vizate in special zonele intens circulate de catre pietoni. Astfel, se actioneaza in functie de prioritati", precizeaza Daniel Ungureanu, purtator de cuvant al Politiei Locale Iasi.Oprirea neregulamentara se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni, de la doua la trei puncte amenda, la care se adauga alte doua puncte penalizare. Stationarea in loc nepermis se sanctioneaza cu patru sau cinci puncte amenda, la care se adauga alte trei puncteIesenii sunt vizibil nemultumiti de situatia locurilor de parcare din oras, insa incearca sa gaseasca singuri solutii la aceasta problema si sa se adapteze conditiilor impuse de traficul rutier din Iasi."M-am saturat de promisiuni. Parcari subterane se promit peste tot, s-au mai facut intre timp, dar peste tot cu plata. Dau bani pe motorina, bani pe parcare. Nu platesc impozit pe an? Platesc ca sa am unde parca, doar nu parchez in doua locuri deodata. Tot intr-un singur loc parchez si acasa si pe strada unde am treaba. Trebuie facute mai multe locuri de parcare. Sunt zone in care suntde zece metri latime, zone care nu sunt intens circulate de pietoni. Ar trebui sa se ia de acolo cate trei metri latime si sa se faca parcari. Cateodata parchez pe locurile altor oameni si las numarul pe parbriz, sa ma poata suna omul. Cand mai stationez cate cinci minute stau si pazesc masina, sa nu vina sa-mi blocheze rotile sau sa iau amenda. Asta e situatia, speram ca va fi mai bine", spune uniesean care cauta loc de parcare fara plata in centrul Iasului.Avand in vedere ca Iasul este un oras universitar, situatia locurilor de parcare pe timpul verii este mai buna decat in restul anului. Inceperea anului universitar inseamna, pentru ieseni, un trafic rutier din ce in ce mai aglomerat si tot mai putine locuri libere de parcare.