Traditii si superstitii de solstitiul de vara 2017

Traditia si superstitiile au radacini stravechi, fiindca cea mai lunga zi a anului a fost considerata punct de balanta, de rascruce, de schimbare, cand exista un anume moment in care toate stihiile stau in cumpana, o zi a absolutului, inscrisa sub semnul focului, care este simbolul soarelui, scrie Agerpres.

Pentru aceasta, in cinstea ei, se aprindeau focuri uriase — replica terestra a soarelui, pe culmile dealurilor.

Se credea ca cine va trece prin foc sau va sari peste el in aceasta noapte se va purifica si intregul an care urmeaza va fi aparat de duhurile rele, de boli, de molime si va fi fericit. Traditia aceasta, care exista si acum in tarile Europei Centrale si de Nord, dateaza de secole, cu mult inaintea crestinismului.

21 iunie, cea mai luna zi a anului

Solstitiul de vara 2017. Solstitiul de vara, 21 iunie, este cea mai lunga zi a anului 2017, eveniment care marcheaza debutul verii astronomice. Un moment semnificativ al anului, solstitiul de vara este asociat cu diverse traditii populare in toata lumea, de sorginte pagana si crestina.

Solstitiul de vara 2017. Potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, in jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90°. Este momentul solstitiului de vara, care marcheaza inceputul verii astronomice.





Solstitiul de vara 2017. Pamantul executa atat o miscare anuala de revolutie in jurul Soarelui, cat si o miscare diurna de rotatie in jurul axei polilor terestri. Axa polilor pastreaza (in prima aproximatie) o pozitie fixa in spatiu, ea fiind inclinata pe planul orbitei Pamantului (numit planul eclipticii) cu 66° 33'. Datorita acestui fenomen, cele doua emisfere terestre sunt luminate de Soare inegal in decurs de un an, fapt ce genereaza la latitudinile medii inegalitatea zilelor si a noptilor, precum si succesiunea anotimpurilor.

Solstitiul de vara 2017. Legede si vraji de solstitiul de vara

Solstitiul de vara 2017. Legede si vraji de solstitiul de vara. La romani, solstitiul de vara este legat de sarbatoarea Sanzienelor, marcata in ziua de 24 iunie. Sanzienele sunt, in mitologia romaneasca, zane bune din clasa ielelor, dar care atunci cand nu le este respectata sarbatoarea devin surate cu Rusaliile, care sunt zane rele.





Solstitiul de vara 2017. Legede si vraji de solstitiul de vara. Noaptea de Sanziene este inconjurata de o aura de mister si magie, fiind favorabila vrajilor si descantecelor de dragoste.

Legede si vraji de solstitiul de vara. Coronitele de Sanziene lasate noaptea afara puteau asigura fetele ca vor face nunta in vara, in cazul in care erau gasite dimineata acoperite de roua. Florile culese de Sanziene, asezate sub perna in noaptea de 23 spre 24 iunie, le puteau ajuta pe fete sa isi vada in vis viitorul sot.