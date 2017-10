Trage sfori pe unde poate ca sa ramana in functie

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Babetele barfitoare incep rubricuta de azi si va spun cateva vorbe despre un saf de prin Targ care face demersuri mari ca sa ramana pe functiune. La Harfir, fostul direftor pe nume Arhanghel Ficus este in concediu ca sa aiba grija de copil, iar acum in locul lui este pus intermediar un nene pe nume Protoplache Marsus. Lui Marsus ii place functiunea asta, de aceea de cateva zile a inceput sa traga sfori pe unde se poate ca sa fie instalat definitiv. Stiti cum e? Acum ar putea avea castig de cauza, avand in vedere ca Ficus s-a infruptat cat a putut de mult cu ajutorul functiei sale. Acum se va vedea, dar stiti voi cum e? S-ar putea sa se termine destul de urat toata treaba asta.