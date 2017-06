TRAGEDIE! ZECI de oameni au MURIT, in urma unui incendiu din Portugalia! - VIDEO

UPDATE: Numarul persoanelor decedate in incendiul din centrul Portugaliei, a crescut la 43, informeaza un nou bilant anuntat duminica de secretarul de stat din ministerul portughez de Interne, Jorge Gomes. Alte 59 de persoane au fost ranite, conform AFP.



Stire initiala: Un incendiu puternica avut loc in zona Pedrogo Grande din Portugalia. Premierul Antonio Costa a anuntat ca cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in incendiu forestier din centrul Portugaliei. Majoritatea au murit in timp ce incearcau sa paraseasca zona, in masinile lor, potrivit informatiilor furnizate de premierului Costa. Printre cei 20 de raniti sunt si cativa pompieri.

”Suntem martori la o tragedie teribila. Pana acum sunt confirmate 24 de decese, iar numarul mortilor ar putea sa creasca", a declarat Costa. Jorge Gomes, secretarul de stat al Ministerului de Interne a declarat anterior ca trei persoane au murit din cauza inhalarii de fum si 16 au murit in masinile lor pe drumul care leaga Figueiro dos Vinhos de Castanheira de Pera. Nu se cunosc cauzele incendiului, care a distrus si case din zona.