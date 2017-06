Figura de marca, atat a zonei academice iesene, nationale si internationale, faimos inventolog si, as in, de la Universitatea Tehnica () Gheorghe Asachi din Iasi are o poveste de viata incarcata de un parfum romantic aparte!Chiar daca multi, in locul sau, ar fi facut caz de ceea ce au putut realiza in viata si, el a oferit unde modestie, luciditate si gandire profund-pragamatica.Mai mult, chiar daca a iesise la pensie de ani buni, acesta a continuat sa fie implicat in cercetarea si inovarea la cel mai inalt nivel. El era coordonatorul Institutului National de(INN) Iasi cat si al Centrului Regional pentru Promovarea Protectiei Proprietatii Industriale si redactor-sef al prestigioasei revistei Inventica.Din nefericire, la doar 76 ani, omul care a fost unpentruintregi de studenti si a fost un reper pentru intreg mediul academic romanesc, a murit ieri.Pe acest plan, rectorul Universitatii Tehnice - prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval a ramas profund marcat de vestea naprasnica. "este in. Profesorul Boris Plahteanu, continuatorul creatorului acestei scoli, profesorul Vitalie Belousov, si-a lasat inventiile, ideile, visele aici, pe pamant, pentru o lume mai buna, fara suferinta. A lasat o scoala, a crescut colegi care ii vor urma, a lasat un drum frumos. Dar nimic nu va mai fi la fel fara profesorul Plahteanu", arata, trist, rectorul Cascaval.Pe de alta parte, si prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector cu activitatea de cercetarea la TUIASI a trimis un mesaj la fel de sensibil. "Scoala de Inventica Ieseana si-a mai pierdut unul dintre fondatori... Vestea trecerii în nefiinta a profesorului Boris Plahteanu a întristat profund comunitatea academica din Universitatea Tehnica si a lasat un gol imens în panoplia personalitatior stiintifice ale universitatii. Profesorul Plahteanu a fost unal stiintei si un militant pentru utilitatea muncii de cercetare. A înfiintat Institutul National de Inventica si Fundatia Stiintifica si a Culturii Inovationale pentru Performanta «Institutul National de Inventica» -, organizatii care au devenit parteneri importanti pentru dezvoltarea proiectelor universitatii. Cu generozitatea specifica oamenilor inteligenti, profesorul Plahteanu a fost initiatorul Salonului Inventica, un spatiu public de manifestare a creativitatii si inovarii, destinat inventatorilor si un prilej de valorizare, recunoastere si premiere a muncii creatoare de progres a acestora. Profesorul Plahteanu a fost un vizionar polivalent care a gandit si a realizat cu mult timp în urma ceea ce prezentul ne impune sa gandim si sa realizam: inovare, creativitate si rezultate imediat transferabile", a mentionat prof. univ. dr. ing. Loghin.Pe de alta parte, prof. univ. dr. ing. Eugen Neculai Seghedin, tot prorector al TUIASI a fost unul dintre cei mai apropiati si valorosi discipoli ai regretatului dascal Plahteanu.De-a lungul carierei sale, profesorul Plahteanu a avut parte de o formare unica la care au contribuit decisiv mari profesori universitari precum Vitalie Belousov sau regretatul Dimitrie Mangeron. Totusi, asa cum insusi marturisea intr-un interviu exclusiv pentru BUNå ZIUA IASI (BZI), cel care i-a hotarat destinul catre inventica a fost tatal sau."Eu am facut scoala si Liceul la Dimitrie Sturdza in orasul Tecuci. Pe atunci, tatal meu lucra la Atelierele Cailor Ferate Romane de acolo... Pe cand eram copil, el m-a adus in atelier unde, alaturi de colegii sai, faceau tot felul de inventii! Astfel, pot spune ca tatal meu a fost cel care mi-a insuflat pasiunea si pasii spre. Apoi, am ajuns la Iasi si am intrat la Politehnica respectiv la Facultatea de Mecanica, loc unde am avut parte de profesori exceptionali precum Belousov sau Mangeron", povestea Plahteanu.Peste toate acestea, un aspect extrem de sensibil din viata faimosuluisi inventator este legat de familia sa! Oricine ajungea in biroul sau putea observa pe pereti o serie de tablouri frumos lucrate cu penelul. Surpriza! Acestea nu sunt cadouri primite de la prieteni ci creatii ale fiicei sale."Da, tablourile din biroul meu sunt creatii ale fetei mele... Ea este absolventa a Colegiul Emil Racovita din Iasi, dar si a Universitatii de Arte George Enescu. Asta i-a placut foarte mult si tocmai de aceea a decis sa aiba o asemenea cariera. Dar, sa stiti ca arta si tehnica se aseamana mult", marturisea acesta. Si mai trist este ca, fiica acestuia a trecut in lumea celor DREPTI cu multi ani in urma.Chiar daca afirma ca este o fire plina de optimism si care a sperat mereu, modul ceea ce se intampla acum in societatea romana contemporana dar mai ales modul in care este tratata si finantata educatia si cercetarea il intristeaza si il face sa fie mahnit. Totusi, acesta spera ca in viitor in interviul pentru BZI, lucrurile sa se imbunatateasca."Romania nu are niciun viitor daca nu se investeste insi. Sper, totusi, si spun asta pentru ca toata viata mea am sperat, ca lucrurile sa se schimbe deoarece, atfel, nu avem nicio sansa... Astept si noile generatii sa vina din spate. Totusi, se pare ca acestia se gandesc la ceea ce s-a intamplat in trecut decat la ceea ce pot face ei in prezent si viitor. Eu inca ii astept, si spun asta pentru ca eu ma cam grabesc...", spunea profesorul Boris Plahteanu.Fost coordonator al Catedrei de Masini, Unelte si Scule a Facultatii de Mecanica de la TUIASI , Plahteanu are in palmares si panoplie o serie desi distinctii speciale, recunoscute in intreaga lume.Autor a peste o suta de inventii Plahteanu a primit, printre altele: Ordinul "Steaua Romaniei" in 2002, Crucea de Comandor al Ordinului "Meritul Inventiv" la Bruxelles in 1996, 1997 si 1999, Medalia de aur la al II-lea Salon International al Inventiilor de la Moscova, tot in 2002. De asemenea, este ofiter al Ordinului Meritul Bergo Spaniol în 1996 , Ordinul ca inventator de elita in aur, primit tot la Moscova în 2008, dar si a Ordinului Renasterii Ucrainei. A fost distins si cu medalia de aur a Academiei de Stiintei, tot din Ucraina.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!