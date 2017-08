TRAGIC! 20 de marinari si-au pierdut viata in Irak!

Douazeci de marinari irakieni au fost descoperiti morti la sfarsitul cautarilor pentru gasirea membrilor echipajului unei nave ce a intrat sambata in coliziune cu o alta nava in apropierea coastei de sud a Irakului, a anuntat joi Ministerul Transporturilor.

"Saisprezece corpuri au fost gasite" astazi, a declarat ministrul transporturilor, Kazem Finjan al-Hamami, prezent la bordul ambarcatiunii care a efectuat cautarile, potrivit unui comunicat al ministerului, citat de AFP.

Intr-un comunicat precedent, ministerul a indicat ca "patru corpuri au fost descoperite si opt marinari gasiti in viata".

Naufragiul, care a implicat un vas navigand sub pavilion strain si a carui imobilizare a fost ordonata de justitia irakiana, a avut loc in canalul Khor Abdullah, situat intre Irak si Kuweit, in sudul tarii.

Traficul maritim pe canal, intrerupt pentru sase zile pentru a permite cautarile, a fost reluat, au indicat autoritatile.

Irakul are doar o deschidere ingusta spre mare, in Golf. Tot traficul sau maritim este concentrat in portul Basra, cel mai mare din tara, cu infrastructuri petroliere importante.

