Traian Basescu: "Motiunea PSD nu va trece daca UDMR nu face un compromis MIZERABIL"

Traian Basescu 2

Traian Basescu a declarat vineri, la Romania TV, ca interesul partidului sau, PMP, este ca PSD sa se subrezeasca si mai mult decat este in prezent si a apreciat ca motiunea de cenzura depusa de social-democrati impotriva propriului guvern este o "demonstratie de prostie politica".

Presedintele PMP, Traian Basescu, spune ca "balamucul" este specific PSD si ca actiunile din ultimele zile au "betonat" chiar si pe plan extern impresia ca PSD este un partid "care nu respecta regulile statului in care chiar conduce guvernul. "Atmosfera pare a fi cea de la suspendarea mea din 2012, cu blocarea Monitorului Oficial, cu ocuparea functiilor importante in stat. E specific PSD-ului balamucul. Nu au invatat nici pana la ora asta ca un stat se conduce dupa Constitutie. Ce fac ei intrece orice masura si stiu ca sunt semnale din exterior ca ceea ce a facut PSD vine sa betoneze impresia din 2012. Este un partid care nu respecta regulile statului in care chiar conduce guvernul", a spus Traian Basescu.

Fostul presedinte crede ca in situatia retragerii sprijinului politic, Sorin Grindeanu ar fi fost normal sa demisioneze din functia de prim ministru. "Eu mi-i doresc pe amandoi sanctionti pentru situatia in care pun tara, si pe Grindeanu, si pe Dragnea. Dragnea nu mai are de ce sa ramana presedinte al PSD dupa ce a facut. S-a descalificat si a aratat ca intelege politica la nivel national la nivel de CJ Teleorman, unde facea ce voi cu majoritatea lui. Si acum are o majoritate, dar cred ca nu-i va reusi", a punctat Basescu.

Liderul PMP a afirmat, pe de alta parte, ca intelege "revolta" lui Sorin Grindeanu: "Pana alaltaieri Dragnea ne-a spus ca el conduce. E o realitate ca el ii suna pe ministri: fa aia, fa aia, nu face aia, blocheaza finantarile catre primarii. Acest blocaj s-a facut din ordinul lui Dragnea catre dna Shhaideh. Dragnea a numit ministri, Grindeanu nu a avut nicio responsabilitate si nu l-a bagat nimeni in seama la formarea cabinetului. Dragnea a condus ministrii in relatie directa, peste capul lui Grindeanu si cred ca la el a intervenit o revolta legata de nedreptate, dincolo de pacatul originar de a fi acceptat sa fie numit prim ministru ca o sluga. In Parlament i-a citit Dragnea lista de ministri, nu el. Aduceti-va aminte ca nu rostea o fraza fara sa inceapa cu "asa cum a spus domnul presedinte Liviu Dragnea...". Asta e Grindeanu, un oportunist fara scrupule. Dar este clar ca are o mare frustrare ca i se reproseaza lucruri pe care nu le-a controlat. Amandoi sunt doi indivizi care nu au ce cauta in politica. Eu cred ca motiunea de cenzura nu va trece daca UDMR nu face un compromis mizerabil. Aici probema e care dintre cei doi va fi salvat? Eu cred ca nu merita niciunul, dar din pacate unul va fi salvat temporar, iar altul se va duce in abisurile politicii".

"Partidele care nu sunt la guvernare ar trebui sa se abtina sa se ralieze unei tabere sau alteia. ALDE s-a subtiat tare, acum au mai putini parlamentari decat PMP. Intr-un nou guvern va trebui cooptat UDMR ca sa aiba o majoritate stabila, dar nu ar trebui sa se amestece aici pentru ca e o batalie intre gasti in interiorul PSD. Si acolo bataliile sunt cu sange; asa l-au executat si pe Iliescu, si pe Nastase, si pe Geoana, si pe Ponta, asa il vor executa si pe Dragnea. PMP nu va vota motiunea initiata de PSD; nu stiu daca vom iesi din sala, dar nu vom vota motiunea. Nu vom sustine o motiune a PSD, pentru ca obiectivul nostru este un PSD subrezit. Daca se ajunge la caderea Guvernului, PSD intra in opozitie. Dupa aceasta demonstratie de prostie politica pe care a facut-o, PSD nu merita sa guverneze pentru ca probeaza ca nu au capacitatea de a rationa corect politic. Solutia pentru un astfel de partid cu o astfel de conducere care voteaza in unanimitate impotriva propriului guvern, instalat de numai 6 luni, nu merita decat sa fie in opozitie, iar dl presedinte Iohannis nu are dreptul sa nu-i trimita in opoziti", a mai spus Traian Basescu.