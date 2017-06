Schimburile de replici incisive se tin lant intre fostul presedinte, Traian Basescu, si jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Dupa ce Basescu l-a criticat pe CTP pentru cum a comentat finala de la Roland Garros dintre Simona Halep si Jelena Ostapenko, jurnalistul l-a jignit, la randul sau, pe fostul sef al statului. Basescu i-a raspuns, astazi, pe pagina sa de Facebook, considerand postarea „un drept la replica”.

"Scuze cititorilor mei pentru limbaj, dar trebuie sa scriu pe intelesul CTP-ului, deci,

RAHAT CU PERJE!

Asa spunea bunica.

Mi-a revenit expresia citind atacul lui CTP, din urma cu ceva zile, la adresa mea, atac in care concluzioneaza ca se simte „manjit de cac...t” ca a trait in cele doua mandate Basescu.

Asa ca imi dau si eu cu parerea.

Oare Cristian Tudor Popescu s-a simtit manjit de cac...t si pentru ca, in 1990, la mineriada, infiera cu manie proletara intelectualitatea, care se manifesta impotriva atacului barbar al ortacilor lui Miron Cozma asupra bucurestenilor din Piata Universitatii?

Oare Cristian Tudor Popescu s-a simtit manjit cu cac...t si in 2005 cand devenise partener la Adevarul cu Viorel Hrebenciuc? Atunci, Guzganul Rozaliu, asa il numea pe Hrebenciuc, actionarul din umbra, „rodea” din banii CTP-ului de la ziar. Nu s-au inteles la bani, asa ca a tras un editorial napraznic! Coabitasera ceva vreme, dar nu i-a mai placut si a dezertat la Sarbu. Dupa care l-a lasat si pe Sarbu si a sters-o la UM Digi24. Deh...viata de mercenar cu Mercedes, care, in spatiul public, se afisa cu o Dacie ruginita si cu o vesta care mirosea a ...

Atunci, in 2005, eram un exemplu de fair play pentru CTP.

Citez din editorial : „[...] dand dovada de un fair play care ne-a mai inseninat, presedintele Traian Basescu, premierul Calin Popescu Tariceanu, presedintele PSD Adrian Nastase ne-au sunat [...]”. Doamne, ce lingau voluntar!

Concluzie: in mod cert, pe CTP nu l-a manjit nimeni cu cac...t. El are pasiunea de a se manji singur,ca maimuta, dupa care se tavaleste de placerea de a-si raspandi, citez, „duhoarea” in spatiul public.

CTP, te rog mult, nu te enerva.

PS. Prezenta postare este un drept la replica si utilizeaza sintagme preferate ale CTP-ului. Am scris pe intelesul domniei sale, cu scuze sincere fata de cititorii mei”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.

Jignirile lui Basescu la adresa jurnalistului au venit in contextul in care acesta a comentat, pentru ProTV, finala feminina de la Ronald Garros. Cristian Tudor Popescu i-a raspuns fostului presedinte intr-un Post Scriptum la postarea in care o elogia pe Simona Halep si ii critica pe cei care s-au grabit sa o insulte dupa ce a fost invinsa la Roland Garros.