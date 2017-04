Tramvaiele din Iasi vor avea roti noi. Compania de transport baga 125 de mii de euro

Reprezentantii Companiei de Tranport Public (CTP) Iasi organizeaza la finalul acestei luni o licitatie pentru achizitionarea de bandaje (roti) pentru tramvaiele din dotare. Astfel, se doreste inlocuirea bandajelor pentru tramvaiele GT4, GT8 si ST 10. Contractul este estimat la 531 mii lei, fara TVA, adica peste 125 de mii de euro. Firmele specializate pot depune ofertele financiare pana pe data de 24 aprilie, la sediul CTP.



"Bandajele trebuie sa fie in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare, cu reglementarile nationale si internationale. Bandajele se vor livra la sediul autoritatii contractante. Livrarea se va face esalonat, pe baza comenzii emise de Compania de Transport Public Iasi, in termen de 90 de zile de la emiterea comenzii. Transportul va fi asigurat de catre ofertantul castigator. Plata se va efectua prin numerar, cec sau ordin de plata in termen de maximum 30 de zile de la primirea comenzii. Bandajele vor trebui sa fie garantate de producator/furnizor timp de doi ani pentru orice defect de fabricatie nedescoperit la data livrarii produsului, dar nu mai putin de 18 luni de la montare. Timpul de imobilizare a tramvaielor prin nelivrarea la termenele stabilite prin contract a bandajelor cat si datorita pieselor cu defecte tehnice va fi de maximum 4 zile de la data comunicarii a acestora", se arata in caietul de sarcini.



Vor fi achizitionate 184 de bandaje pentru tramvaiele tip GT4, 32 de bucati pentru tramvaiele GT8 si 60 de bucati pentru tramvaiele tip ST10.