Cel mai spectaculos drum din lume - cum a fost numit Transfagarasanul de realizatorii emisiunii "Top Gear" - a fost redeschis cu doua saptamani mai devreme.

Decizia a fost luata la presiunile cabanierilor, care se plang ca au inregistrat pierderi uriase in cele 8 luni, cat traficul a fost inchis.

Drumul serpuit printre versantii Masivului Fagaras dezvaluie o priveliste care a devenit faimoasa in intreaga lume: cu stanci impunatoare, pajisti inflorite, paraie si cascade.

Un cuplu stabilit in Anglia a asteptat redeschiderea Transfagarasanului, ca sa isi poata face aici fotografiile pentru albumul de nunta.

Barbat: "Este a treia oara cand venim si ne-am dorit aici."

Turist din Israel: "Cred ca e cel mai frumos drum pe care l-am vazut in viata mea."

Oficial, din cauza unei portiuni considerate periculoase, drumul este deschis in intregime doar patru luni pe an, din iulie pana in noiembrie. Anul acesta insa, autoritatile le-au dat unda verde soferilor cu doua saptamani mai devreme.

Turist din Cehia: "Toate drumurile din Alpi sunt inchise trei luni pe an, cel mult patru. Dar aici de ce atat de mult? E minunat si e pacat."

Cei care au cabane, pensiuni si restaurante in zona sustin ca traficul pe Tranfagarasan ar trebui permis in functie de conditiile meteo si nu de o data din calendar. Mai mult, oamenii sunt hotarati sa isi sustina punctul de vedere si in instanta.

Dan Grecu, presedintele Asociatiei Turistice Transfagarasan: "Sunt peste o suta de pensiuni, vreau sa va spun ca 80-90% din ele traiesc numai in perioada in care este deschis Transfagarasanul."

Bogdan Turcu, cabanier: "Cand drumul e inchis si noi suntem direct afectati."

Din cauza vizibilitatii reduse si a fenomenelor meteo neprevazute, pe tronsonul cuprins intre Piscul Negru si Balea Cascada circulatia pe timp de noapte este interzisa inclusiv in aceasta perioada.