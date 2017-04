NTT DATA Romania marcheaza un nou succes pe plan local, demarand cea de-a doua implementare SAP S/4HANA, la Premier Restaurants, detinatorul lantului de restaurate McDonald’s in Romania.

“Aceasta noua colaborare reprezinta o excelenta continuare a implementarilor SAP S/4HANA, pe care NTT DATA Romania a reusit sa le realizeze, pana la momentul de fata. Sunt deosebit de incantata pentru faptul ca, impreuna cu reprezentantii Premier Restaurants si, nu in ultimul rand, pe fondul endorsement-ului primit din partea SAP Romania, am hotarat sa mergem alaturi spre Viitor. Acest pas important pe care l-am facut reprezinta pentru noi inca o confirmare pretioasa ca, de ceva timp incoace, NTT DATA Romania joaca un rol important in comunitatea noastra. Imi place sa cred ca motto-ul care ne ghideaza constant in tot ceea intreprindem - We are the Future – inseamna, in realitate, un reper al succesului. Succesul companiei noastre este reprezentat de diversitatea proiectelor pe care le-am implementat in lumea digitala. Proiectele noastre indeplinesc inalte standarde de calitate, asigura excelenta si performante tehnologice de top pentru clientii nostri. Impreuna facem pasi importanti inspre viitor, remodeland tehnologia, asa cum o stim, in propriul nostru Centru de Excelenta.”, a declarat Maria Metz, Deputy CEO, Executive Vice President, NTT DATA Romania.

“Ne-am dorit o solutie care sa reprezinte un nucleu digital, proiectat pentru nevoile de business ale actuale si mai ales viitoare. Pentru a evolua si pentru a ramane relevanti, trebuie sa regandim modelele de afaceri, procesele si modul in care oamenii lucreaza. Tocmai de aceea, am ales acest parteneriat pentru implementarea celei mai moderne si mai actuale platforme de business, SAP S/4HANA. Este o inovatie, care ne ofera o perspectiva imediata, bazata pe informatii relevante, care asigura o integrare intre departamente si mentine totodata afacerea conectata la realitatile pietei. Suntem incantati de proiect si mandrii ca suntem printre primele companii care implementeaza acest nou sistem pe piata din Romania”, a completat Oana Braicu, Director Financiar Premier Restaurants Romania.

“Consideram ca anul 2017 este anul transformarii digitale si nu se poate decat sa ne bucure faptul ca tot mai multe companii din Romania se orienteaza catre solutii ce pot duce organizatia la un nou nivel. Business-urile au nevoie sa poata lua decizii rapide, pe baza unor date in timp real din interiorul si exteriorul companiei. Suntem incantati de faptul ca, Premier Restaurants a ales platforma SAP S/4 HANA si ca vom putea contribui, impreuna cu partenerul nostru NTT DATA Romania, la efortul continuu al operatiunilor McDonald’s in Romania de a isi incanta permanent clientii”, a declarat Cristian Popescu, Managing Director SAP Romania.

SAP S/4HANA reprezinta noua generatie de suita business ERP. Este un produs nou, inovativ, construit in intregime pe platforma in-memory SAP HANA si pe principiile moderne de design ale interfetei de utilizator (UX) SAP Fiori. Acesta poate functiona on-premise, in cloud sau intr-o configuratie hibrida.

SAP S/4HANA ofera simplificari significative (customer adoption, model de date, experienta utilizatorului, decision making, procese si modele de business), precum si inovatii (Internet of Things, big data, business networks si mobile first) ale caror menire este de a simplifica modul in care functioneaza afacerile intr-o economie digitalizata.

SAP S/4HANA este mai mult decat o tehnologie noua. Este o solutie conceputa sa aduca un plus de valoare afacerilor si industriilor de pe piata intocmai prin simplitatea sa.