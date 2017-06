Una dintre cele mai degradate zone ale orasului, din punct de vedere arhitectural si vizual, va beneficia in anii urmatori de oradicala. Este vorba despre cartierul, mai precis zona dezvoltata în lungul soselei Nicolina si in jurul paraului cu acelasi nume. Tot acest spatiu extins a fost ocupat in mare parte de Fortus SA (fostul CUG), a carui constructie a modificat radical aspectul initial, motiv pentru care se doreste o reconversie totala.Conform specialistilor in urbanism, care au conceputal Iasului, aceasta arie si-a atins capacitatea maxima de întindere, deoarece limita Iasului coincide cu limita administrativa pe tot conturul orasului. Practic, in cazul comunelor limitrofe,si, nu se poate face o separare clara de limitele orasului Iasi, astfel încât zona apare ca un continuu edificat, fara nicio diferentiere vizibila naturala sau arhitecturala.Cartierul CUG, cum mai este numita zona, s-a dezvoltat ca un tentacul, în lungul cailor de comunicatie, cu locuinte colective pe o parte si combinatul pe cealalta, cu toate utilitatile urbane, astfel încât a devenit o oportunitate pentru dezvoltarile de la marginea orasului.Potrivit planurilor edilitare, se doreste refacerea celor doua mari intersectii din CUG, precum si amenajarea lacului CUG 2, in asa fel incat sa devina o zona de agrement. Mai mult, odata cu realizarea noilor cladiri, in urmatorii ani, zona industriala parasita va fi transformata in diverse obiective."Factorii de dezvoltare de perspectiva îi constituie definitivarea urbanistica a intersectiilor - Poarta 1 si 2 CUG - amenajarile din incintele de blocuri si valorificarea cadrului natural al lacului CUG 2. Perimetrul ocupat de industria grea trebuie restructurat si refunctionalizat, pentru o integrare fireasca în oras. Acest proces a început prin implementarea unor PUZ-uri de mici dimensiuni - zona comerciala Selgros, ansamblul Providenta (sanatate, expo si conferinte), Central Expozitional Moldova, Centrul Tehnologic Regional, Tehnopolis", precizeaza specialistii in, care au realizat noulal Iasului.Partea de nord-vest a coridorului de la varsarea pârâului Nicolina în Bahlui si pana la Dealulface obiectul unuiprin care se va da o abordare separata, in asa fel incat zona sa se dezvolte cat mai repede. Astfel, acolo vor aparea mai multe spatii verzi, parcuri si mai multe ochiuri de apa."Prin regulament se prevede o retea densa de locuinte individuale pe lot proprietate, locuinte sociale, un centru de cartier si o zona de agrement - strand, baza sportiva -, care se dezvolta odata cu sistematizarea râului Bahlui. Terenul mlastinos, impropriu constructiilor, permite crearea unor exclave de spatii verzi - parcuri - ochiuri de apa - prin renaturalizarea locului", mai precizeaza specialistii in urbanism, care au lucrat la noul PUG al Iasului.Concret, se urmareste regularizarea râului Nicolina pe o lungime de 4 km, în zona cartieruluisi Fortus SA, prin realizarea unei albii cu sectiune trapezoidala, cu taluzuri protejate cu dale de beton. Totodata, este prevazuta realizarea, în bazinul Nicolinei, a doua acumulari permanente (Ciurbesti si Ezareni) si a trei acumulari nepermanente (Cornet, Barca si Ciurea).