Transport gratuit pentru iesenii care participa la Festivalul "RomanIA Autentica"

Iesenii care vor participa sambata, 24 iunie, la manifestarile organizate in fata Palatului Culturii si pe pietonalul Stefan cel Mare in cadrul celei de-a doua editii a Festivalului „RomanIA Autentica” vor putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun spre si de la locul evenimentelor. Compania de Transport Public (CTP) Iasi se alatura astfel Primariei Municipiului Iasi si celorlalti parteneri in eforturile de constientizare asupra importantei portului si obiceiurilor populare romanesti si de introducere a iei in patrimoniul UNESCO.

Astfel, incepand de joi, 22 iunie, pana sambata, 24 iunie, de la tonetele CTP marcate prin afisele aferente Festivalului (cu „Sarbatoarea Iei”) pot fi luate tichete speciale de calatorie comandate de municipalitatea ieseana. Aceste tichete vor fi valabile pe mijloacele de transport ale CTP doar sambata, 24 iunie, si doar daca detinatorii sunt imbracati in ie, potrivit scopului principal al Festivalului „RomanIA Autentica”, acela de a aduce laolalta cat mai multe persoane imbracate in acest fel. De asemenea, reprezentantii CTP vor imparti astfel de tichete si iesenilor care au ajuns deja la evenimentele de sambata, 24 iunie, astfel incat acestia sa le poata folosi la intoarcerea acasa. In situatia in care in cursul zilei de sambata, 24 iunie, in mijloacele de transport li se vor solicita la control biletele sau abonamentele de calatorie, participantii la Festival trebuie doar sa poarte o ie si sa prezinte tichetul special.

Sambata, intre orele 13.00 si 23.00, pe scena din fata Palatului Culturii vor canta Ansamblul „Lautarii” si Nicolae Botgros, Ansamblul „Floricica de la munte”, Ion Paladi, Sofia Vicoveanca si Laura Lavric. Lor li se vor alatura artistii ieseni de la Asociatia „Doina Iasului”, Stefan Pintilie, Stefan Deaconita, Sabina Ursache, Nina Cuciuc, Constantin Bahrin, Maria Salaru, Ion Macovei, Beatrice Duca, Vasilica Dina Tataru, Maria Bogdan, Elena Catea, Roxana Cojocaru si Cristinel Iordachioaia. Cei prezenti se vor mai putea bucura de un recital la vioara al dirijorului Marinica Botea si vor putea sa ii urmareasca si pe dansatorii Ansamblurilor „Doina Carpatilor” si „Hora Moldovei”.

De asemenea, in intervalul mentionat, pe pietonalul Stefan cel Mare si in fata Palatului Culturii vor fi mesteri populari, care sunt recunoscuti de organizatiile profesionale si care vor expune si vinde produse mestesugaresti si culinare traditionale.

Festivalul „RomanIA Autentica” din acest an este organizat de Asociatia Nationala a Antreprenorilor, impreuna cu Primaria Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Gorj, Primaria Targu Jiu, Primaria si Consiliul local Pestisani si Flori de IE.

Atat la concert, cat si la celelalte evenimente, „biletul de intrare” este ia. Primaria Municipiului Iasi si partenerii sai fac apel la ieseni si nu numai sa vina imbracati in ie in numar cat mai mare la Palatul Culturii pentru ca Iasul sa impuna la nivel national si chiar international aceasta sarbatoare a iei si a traditiilor romanesti!