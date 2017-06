Tranzactie SOC pe piata de taxiuri!

mytaxi, liderul european pe piata de e-hailing, a anuntat astazi ca a achizitionat in proportie de 100% compania Clever Tech din Romania, detinatoarea aplicatiei populare Clever Taxi pentru gasit un taxi. Cu aceasta achizitie, mytaxi isi consolideaza prezenta pe piata internationala a mobilitatii si isi intareste pozitia de lider pe piata europeana de e-hailing. Partile au fost de acord sa nu divulge detaliile tranzactiei, insa valoarea achizitiei a fost o suma de opt cifre.

Clever Taxi a fost lansata in 2010 de Mihai Rotaru si Alex Dumitru, functioneaza in 20 de orase importante din Romania, are peste 17.000 de soferi inregistrati si peste 600.000 de utilizatori pasageri. Din 2010, Clever Taxi a onorat mai mult de 40 de milioane de curse pe teritoriul Romaniei, devenind cea mai mare aplicatie de e-hailing din tara. Platforma Clever Taxi va continua sa functioneze, astfel ca toti soferii si clientii Clever Taxi vor putea sa se bucure in continuare de aplicatie.

Prin aceasta achizitie strategica, mytaxi accelereaza expansiunea internationala a aplicatiei de comanda taxi in Europa. Lansata in 2009, mytaxi este prima aplicatie din lume care a creat o legatura directa intre pasageri si soferii de taxi. Cu un volum global de peste 10 milioane de descarcari, peste 120.000 de soferi inregistrati si disponibilitate in 70 de orase din 10 tari europene, mytaxi este liderul de piata in industria aplicatiilor e-hailing. Romania devine a 11-a tara din Europa in care mytaxi functioneaza.

Andrew Pinnington, Chief Executive Officer, mytaxi spune: „Suntem incantati sa primim Clever Taxi in familia mytaxi. Fiind prima aplicatia de gasit taxi din Romania cu 17.000 de soferi inregistrati si 600.000 de pasageri, Clever Taxi se potriveste perfect cu mytaxi.

Aceasta achizitie recenta subliniaza ambitia noastra de a dezvolta si creste mobilitatea urbana in Europa. Este un alt pas in a face mytaxi cel mai mare, cel mai bun si cel mai iubit furnizor de taxi din Europa - furnizam zilnic magie catre milioane de oameni din regiune.“

Klaus Entenmann, Daimler Financial Services, declara: „mytaxi este o componenta fundamentala a ofertei noastre de mobilitate, iar cresterea sa europeana organica si dinamica ramane o componenta strategica importanta pentru mobilitatea foarte accesibila.“

Mihai Rotaru, cofondator si CEO, Clever Taxi, spune: „Suntem foarte incantati sa ne alaturam echipei mytaxi pentru ca aceasta achizitie faciliteaza indeplinirea viziunii comune pe piata de transport. Din 2010, Clever Taxi a deschis drumul pentru modul in care te deplasezi in orasele din Romania. mytaxi este un partener ideal pentru noi, pentru ca suntem hotarati sa investim in piata locala, astfel incat sa oferim cea mai sigura si legala forma de transport autorizat si pentru a ajuta oamenii sa se deplaseze mai usor prin solutii de mobilitate avansate. Asteptam cu nerabdare sa lucram cu echipa mytaxi pentru a dezvolta noi solutii inovatoare de mobilitate atat pentru soferi, cat si pentru pasageri. Intentionam sa dezvoltam un centru local de Cercetare si Dezvoltare (R&D) in Bucuresti pentru a furniza tehnologia necesara pentru mobilitatea globala si suntem in plin proces de recrutare si angajare in toate aspectele afacerii si tehnologiei.“

mytaxi este un produs al companiei Intelligent Apps GmbH, fondat in iunie 2009, si este prima aplicatie care pune in legatura directa pasagerul cu un sofer de taxi. Cu peste 10 milioane de descarcari si peste 120.000 de sofer inregistrati, mytaxi este liderul pietei de e-hailing din Europa. Aplicatia este disponibila in 70 de orase din 11 tari din Europa. Cu aproape 400 de angajati, mytaxi activeaza in Germania, Austria, Polonia, Spania, Italia, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Grecia si Romania. Din septembrie 2014, mytaxi este o subsidiara a Daimler Mobility Services GmbH (parte din grupul Daimler). In iulie 2016 mytaxi a anuntat comasarea cu aplicatia Heilo, liderul de pe piata din Marea Britanie si Irlanda; un pas important pentru a deveni liderul pietei europene. In februarie 2017, mytaxi a anuntat achizitia a Taxibeat, liderul de pe piata din Grecia. Taxibeat va fi integrat in platforma mytaxi si va prelua imaginea mytaxi. CEO-ul mytaxi este fostul CEO-ul Hailo, Andrew Pinnington. Mai multe informatii disponibile pe www.mytaxi.com

Despre Clever Taxi

Clever Taxi este aplicatia construita de Clever Tech SRL si este liderul pe piata aplicatiilor de e-hailing din Romania. Compania a fost fondata in 2010 in Bucuresti si a venit ca un raspuns pentru nevoia pietei de a avea o alternativa sigura pentru a gasi un taxi la orele de varf in zonele aglomerate din oras, iar solutia a fost o aplicatie dedicata smartphone-urilor. Cofondatori sunt Mihai Rotaru si Alex Dumitru.

Pana in prezent Clever Taxi a inregistrat peste 40 de milioane de comenzi in 20 de orase din Romania. Cu 600.000 de utilizatori si peste 17.000 de soferi inregistrati, este prima alegere atunci cand calatoresti in Romania.