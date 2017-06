Tre sa treaca pe la DaNa si pe la ANA

La final de rubricuta babetele va spun cateva vorbe despre Costicla Chirinila ala care a fost bremar pe la Brisacami. In curand cica va incepe un scandal monstru pentru ca, in timp ce era bremar a facut cateva chestiuni nu prea ortodoxe. Asa s-a ajuns ca in buget sa fie o gaura destul de mare si in continuare sa mai existe omuleti care sa vina si sa ceara bani pentru lucrari inexistente. O sa vina vremea cand va avea de dat explicatii pe la ANA si pe la DaNa, dar discutam despre asta in alte editiuni...