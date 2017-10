Trei firme vor sa expertizeze cinematografele din Iasi. Se va sti cat va costa reabilitarea

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Dupa preluarea cinematografelor din administrarea, municipalitatea ieseana incearca sa realizeze o radiografie a obiectivelor. Astfel, s-au comandat servicii de expertiza tehnica pentru cinematografele, Dacia,si. La finalul saptamanii trecute, s-au prezentat treidin partea societatilor Arc Design SRL, Spricom SRL si Techmedia Electronics SRL."Ofertele sunt in evaluare, urmand a fi anuntat un castigator", a declarat Sebastian Buraga, purtator de cuvant al Primariei. Contractul pentru realizarea expertizei se va atribui direct. Valoarea estimata a lucrarii este de 60.000 lei, fara TVA.Cinematografele trebuiau sa fie preluate de municipalitate înca din anul 2008, dupa ce Guvernul a dat o lege în acest sens, respectiv Legea 303/2008, dar pe care RADEF nu a aplicat-o.Ulterior,a actionat in instanta RADEF în noiembrie 2015. Dupa zeci de termene, procesul a fost castigat. Dar edilii nu au avut sorti de izbanda cu cinematograful Copou. Instanta nu a fost de acord cu preluarea acestui imobil, deoarece RADEF l-a vandut in 2010 catre o firma privata.