Trei jucatori pusi pe lista de transferuri de CSM Poli Iasi. Golubovic ar putea continua în Copou

Golubovic

Conducerea clubului dina decis sa-i puna pe lista depe jucatorii Narcis Badic, Milan Mitic si. Cei trei mai au un an de contract cu, dar nu mai intra în vederile noului antrenor."Aflati sub contract cu CSM Politehnica Iasi, jucatorisi Alexandru Ciucur nu intra în vederile staff-ului tehnic pentru urmatorul sezon al Ligii I. În consecinta, am decis sa-i punem pe Mitic, Badic si Ciucur pe lista de transferuri. Cei trei vor putea sa se pregateasca, în perioada urmatoare, la stadionul din Copou, clubul urmând sa le puna la dispozitie conditiile necesare, vestiar, echipament, antrenor cu licenta PRO si asistenta medicala", a declarat presedinteleAflat si el sub contract cu clubul înca un sezon, Bojan Golubovic ar putea continua cu clubul, în aceeasi situatie fiind Vasile Gheorghe si Gabriel Bosoi."Golubovic este sub contract cu clubul, iar antrenorulva lua o decizie în privinta dânsului. De asemenea, vom avea o discutie cu staff-ul tehnic si în ceea ce-i priveste pe Vasile Gheorghe si Bosoi", a completat Ambrosie.Gheorghe si Bosoi si-au încheiat ieri amiabil conturile cu clubul, dar oficialii din Copou au lasat sa se înteleaga ca sunt sanse ca ambii sa continue cel putin un sezon la Iasi, antrenorul Flavius Stoican urmând sa aiba ultimul cuvânt.