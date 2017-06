Trei lucruri GRAVE care ies la iveala despre activitatea lui Kovesi la DNA

Laura Codruta Kovesi

Radu Tudor a prezentat trei elemente foarte grave care au aparut in spatiul public, ca urmare a scandalului privind inregistrarile cu procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

Sunt elemente concrete foarte serioase ce afecteaza credibilitatea, independenta si legalitatea activitatii procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat Radu Tudor, la Antena 3:

1. Neconstitutionalitatea actiunilor judiciare, declarate ca atare de Curtea Constitutionala si asumate personal de Kovesi;

2. Interceptari ilegale, fapte care nu exista - dovedite de justitie;

3. Comenzi date procurorilor de caz pentru anchetari preferentiale si la comanda asupra unor politicieni.

Potrivit unor informatii din sistemul judiciar, exista mai multe interceptari pe care fidelii lui Morar le au cu actualul procuror sef DNA, inclusiv documente si corespondente email.

De asemenea, fara sprijinul si protectia lui Florian Coldea, trecut in rezerva de presedintele Klaus Iohannis la propunerea directorului SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi este expusa total. Viitorul ei in functie incepe sa fie serios pus sub semnul intrebarii, date fiind acuzatiile grave privind incalcarea legii si a Constitutiei aduse de magistrati, judecatori CCR dar si de fosti apropiati precum Sebastian Ghita.

Mai mult, Traian Basescu, creatorul lui Kovesi, spune ca procurorul sef DNA trebuie "arestata imediat si tinuta la beci, acolo unde a trimis multi oameni nevinovati".