Trei portughezi au ajuns la Iasi pentru a bate palma cu CSM Poli Iasi

André Marques, Pedro Mendes si Tengarrinha au ajuns in Iasi pentru a parafa intelegerile cu Politehnica.

André Marques (primul din stanga in imagine) este fundas de banda stanga, in varsta de 29 de ani, si a evoluat ultima data la Moreirense. Este un produs al celor de la Sporting Lisabona, pentru care a si jucat, a evoluat la Nationalele de Tineret ale Portugaliei la toate categoriile de varsta si are in CV echipe precum Beira Mar, Vitoria Setubal si FC Sion (Elvetia).

Pedro Mendes (al treilea din stanga in imagine) este un mijlocas ofensiv in varsta de 23 de ani. El a evoluat pana acum doar in tara natala, Portugalia. Junioratul l-a facut tot la Sporting Lisabona.

Tengarrinha (primul din dreapta in imagine) este fostul capitan al Boavistei. El evolueaza pe postul de mijlocas la inchidere, are 28 de ani si o Cupa a Portugaliei cucerita in 2009, pe vremea cand evolua la FC Porto.

"Le uram bun-venit si cat mai multe reusite in tricoul alb-albastru!", au aratat reprezentantii gruparii sportive din Copou.