UPDATE: Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul accidentului feroviar care a avut loc, sambata dupa-amiaza, in apropiere de Petrosani, din judetul Hunedoara, cand 14 din cele 16 vagoane ale unui tren de marfa apartinand unui operator privat au deraiat, iar cei doi mecanici au murit.

UPDATE: Primele cercetari au scos la iveala faptul ca locomotiva ar fi ramas fara frane.

Trenul de marfa, format din 16 vagoane si apartinand unui operator privat, a sarit de pe sine intre Petrosani si Simeria, la o diferenta de nivel generata de un viaduct. Din primele informatii de la fata locului, furnizate pentru Romania TV, se pare ca cei doi mecanici de locomotiva si-au pierdut viata. Informatia nu poate fi, insa, confirmata din cauza ca salvatorii nu au reusit sa se apropie prea mult de locomotiva, potrivit lui Claudiu Achim, reprezentant ISU Hunedoara.

In urma incidentului dintre statiile Banita si Merisor, pe sectia de circulatie Petrosani - Simeria, Regionala Timisoara, traficul feroviar in zona este blocat. Locomotiva si 14 vagoane au deraiat, unele dintre ele fiind cazute in rapa.