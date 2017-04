Trenuri curate, calatorii minunate! CFR Calatori a dat startul unei noi campanii

a dat startul campaniei "Trenuri curate - calatorii minunate". Campania va continua la nivel national, atât în trenuri si cât si în locatiile feroviare proprii. Campania are scopul de a oferi publicului un climat placut de calatorie, consta în actiuni de curatenie si igienizare si se bazeaza pe eforturile comune ale feroviarilor, pasionatilor de calatorii cu trenul si pasagerilor deopotriva.În ceea ce priveste activitatea CFR Calatori, campania Trenuri curate - calatorii minunate înseamna-reparatii la:(salubrizare radicala,tapiterie, cabine toalete, etc.), subansamble cu implicare în siguranta circulatiei (verificarea subansamblelor boghiului, a timoneriei de frâna, verificarea aparatelor de tractiune si legare, de ciocnire, etc.), a exteriorul cutiei vagonului, zonei salonului si a compartimentelor."Fiecare gest, oricât de mic, conteaza. Pentru ca meritam cu totii unde calitate, ne dorim ca eforturile tuturor celor implicati sa fie apreciate si respectate de catre noi toti. Împreuna vom reusi sa ridicam standardele calatoriei cu trenul", a declarat Directorul General al CFR Calatori, Iosif Szentes.