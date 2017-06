Tribunalului Bucuresti a decis! Cristian Boureanu ramane in arest!

Cristian Boureanu

Fostul deputat Cristian Boureanu, cercetat pentru ultraj in urma scandalului cu politisti care au oprit in trafic masina in care se afla, pe care i-a insultat si lovit, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile.

Decizia Tribunalului Bucuresti este definitiva.

Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, contestatia lui Cristian Boureanu la masura arestarii preventive, decizia instantei fiind definitiva, astfel ca fostul deputat ramane in arest pentru 30 de zile.

Scandalul in care a fost implicat Cristian Boureanu a avut loc saptamana trecuta, in noaptea de joi spre vineri, cand politistii rutieri au oprit pentru un control de rutina masina in care acesta era pasager.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis, sambata dimineata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului deputat, care este acuzat de ultraj.



Sursa: antena3.ro