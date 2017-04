Trimite cele mai senine Mesaje de Florii celor dragi

De Florii, trimite cele mai calde Mesaje de Florii celor dragi care-si sarbatoresc ziua de nume. E un moment de Sarbatoare in Postul Pastelui, e un moment potrivit pentru a pune in cuvinte calde cele mai frumoase Mesaje de Florii.

Mesaje de Florii pentru o zi minunata



Mesaje de Florii Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari, sa-ti umple sufletul de voie buna. La multi ani!

Mesaje de Florii Sa ai o zi frumoasa, ca o zi de primavara. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si zambitoare. La Multi Ani!

Mesaje de Florii Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele.

Mesaje de Florii O ora de liniste

Mesaje de Florii Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani!

Mesaje de Florii O zi frumoasa este maine, o zi frumoasa pentru tine. O floare si un sincer La Multi Ani! Sa cresti mare si frumoasa si sa fii si sanatoasa.

De Florii, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Mesaje de Florii Apropiindu-se o mare zi de sarbatoare, ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Dumnezeu sa te calauzeasca in tot ceea ce faci. LA MULTI ANI!

Mesaje de Florii Zi luminoasa

Mesaje de Florii Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii. LA MULTI ANI!

Exista flori in gradina mea, exista flori in parc, dar nimic nu este mai frumos decat atunci cand buzele noastre se intalnesc in intuneric! Esti cea mai frumoasa floare a mea!

Mesaje de Florii Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori, ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat, trandafiri ca sa fii vesnic iubita si margarete pentru a-ti aminti mereu sa zambesti. Esti cea mai aleasa floare intre flori!

Mesaje de Florii Zi dedicata tie

Mesaje de Florii Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume: unei flori. La multi ani!

As vrea de aici sa vii, in alte lumi senine, in dimineata de Florii, sa ma cunun cu tine.

Mesaje de Florii La multi ani, sanatate si fericire! Sa ciocnim un paharel, celebrand un “Floricel”.

Totul pe lume se schimba, doar florile se deschid in fiecare primavara; pentru ca esti minunata, toate florile din lume iti ureaza la multi ani!

Mesaje de Florii Aceasta zi sa iti aduca atat de multe flori incat sa te pierzi printre ele si tot atatea declaratii de dragoste! Tu esti singura mea floare de pe pamant!

Mesaje de Florii Toate florile iti ureaza La multi ani

Mesaje de Florii Pentru ca esti minunata, toate florile din lume ureaza “la multi ani!” unei alte flori.

Iti doresc ca aceasta zi minunata de primavara sa fie urmata de altele mult mai frumoase si mai deosebite, pline de bogatie sufleteasca si nu numai. La multi ani!

Mesaje de Florii O zi frumoasa incepe cu o floare. Viata este frumoasa pentru ca tu existi. La multi ani!

La muti ani floricica mea! Sa fii intotdeauna la fel de infloritoare si minunata!

Mesaje de Florii Zi plina de iubire

Mesaje de Florii Esti cea mai frumoasa floare dintre flori si te iubesc enorm!

Dintr-o lume plina de flori tu esti trandafirul meu si vreau sa ramai mereu. La multi ani!

Mesaje de Florii Te iubesc floricel si iti doresc un la multi ani frumusel!

Flori frumoase sa rasara-n calea ta, zile lungi si fericire iti doresc din partea mea. La multi ani de ziua numelui!