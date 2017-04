Tu stii care sunt cele mai sanatoase banane?

Banane

De obicei, arunci bananele a caror coaja este innegrita? Poate ca nu ti se par atragatoare din punct de vedere alimentar sau poate crezi ca punctele negre indica faptul ca fructul s-a stricat? Sa stii ca multi oameni procedeaza la fel ca tine, insa bananele negre sau cele cu coaja patata au o multime de beneficii pentru sanatate.

Bananele sunt superalimente

Aceste fructe contin din belsug nutrienti vitali, zahar natural, fibre, vitamine si minerale. Bananele se numara printre cele mai consumate fructe din lume.

O banana desfacuta contine o substanta care impiedica dezvoltarea celulelor cancerigene. In plus, se recomanda consumul de banane cu coaja patata sau neagra intrucat au o cantitate mai mare de proteine.

Alege banana potrivita pentru sanatatea ta

Bananele cu coaja inchisa la culoare ofera urmatoarele beneficii pentru sanatate:

– Cand este vorba despre inima, banana este o sursa bogata de potasiu – ajuta la sanatatea inimii si mentine nivelul tensiunii la cote normale. Un consum zilnic de 1,3-1,4g este optim pentru reducerea cu pana la 26% a riscului de boli ale sistemului cariovascular.

– Mentine sanatatea inimii. Banana este usor de digerat si contine doua tipuri esentiale de fibre, una dintre ele promoveaza sanatatea colonului.

– Este o alegere inteligenta in cazul diabeticilor. Este bogata in amidon si are un index glicemic scazut.

– Consumul regulat de banane poate imbunatati starea de spirit. Banana contine o cantitate importanta de dopamina, asa numitul hormon al fericirii. Ajuta la cresterea nivelului energiei, previne tristetea si mentine o stare mentala pozitiva.



Sursa: sfatulparintilor.ro