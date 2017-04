Principalul criteriu de selectie a carnii de miel este prezenta stampilei Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare. Dar conteaza foarte mult si greutatea animalului, si aspectul carnii, atrag atentia specialistii. „Carnea de miel este o carne sanatoasa care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa de Paste“, recomanda prof. dr.

, directorul Institutului de Cercetari Alimentare. Contine grasimi bune, este o sursa importanta de zinc (regleaza metabolismul, glicemia si intervine in sinteza ADN-ului si ARN-ului), de seleniu, este bogata in vitamine din complexul B si, in plus, carnea slaba de miel are putine calorii (160 de calorii la 100 de grame de carne slaba). Mielul sa nu fie mai mic de 12-14 kilograme Totusi, este foarte important sa alegem, intr-adevar, carne de miel si nu provenind de la alte specii de animale, si sa alegem cea mai sanatoasa si mai proaspata carne.