Tudorel Toader: "Cred ca am sprijinul parlamentarilor coalitiei, al liderilor PSD si ALDE si al premierului"

Tudorel Toader2

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni seara ca, din punctul sau de vedere, beneficiaza in continuare de sprijinul parlamentarilor coalitiei de guvernare, chiar si dupa raportul prezentat cu privire la procurorul general al Romaniei si procurorul sef al DNA.

"Nu, nu stiu daca il am sau nu il am, cred ca da. Eu cred ca il am si al parlamentarilor, si al liderilor celor doua partide, si al premierului. Sigur, in conditiile in care nu voi mai avea acest sprijin, voi respecta decizia care va fi luata", a spus Toader.

Acesta a raspuns unei intrebari referitoare la tensiunile provocate de deciziile de a nu cere revocarea sefilor Parchetului General si DNA si de a nu impune un prag pentru abuzul in serviciu.

Intrebat pe cine reprezinta in Guvernul Grindeanu, ministrul a spus ca reprezinta cetateanul.

"Reprezint cetateanul si apar statul de drept si apar drepturile si interesele cetatenilor, drepturile lor fundamentale. Va asigur ca am programul pe masa de guvernare al PSD-ului. (...) Eu bifez toate elementele programului de guvernare de la Justitie, buna parte dintre ele le-am inceput, unele le-am si realizat si va asigur ca, daca voi avea timpul necesar, le voi realiza absolut pe toate. Reprezint pe cei care m-au mandatat, care au avut incredere in mine si care mi-au incredintat acest portofoliu foarte sensibil (...). Nu am zis cei doi lideri, am zis alianta, nu liderii, nu sunt numai dansii, alianta. (...) Din punctul meu de vedere, scrie acolo: modificarea Codului Penal in acord cu deciziile CCR. Asta am facut, nici mai mult, nici mai putin. E obiectiv din programul de guvernare, l-am indeplinit, l-am bifat. Pe cine reprezint? Pai, reprezint un obiectiv din programul acela. (...) Eu, in opinia mea, imi fac datoria mea onest, corect, in limitele legii, Constitutiei, si pun in aplicare programul de guvernare pe capitolul referitor la justitie", a raspuns Tudorel Toader.



Sursa: agerpres.ro