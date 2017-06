Tudorel Toader critica raportul intocmit de Liviu Dragnea: "Sunt independent"

a atacat modul in carei-a reprosat ca nu si-a indeplinit obligatiile din programul de guvernare. Ministrul Justitiei a anuntat ca e de acord cu retragerea sprijinului politic si ca isi va duce la capat mandatul. Toader a identificat multein reprosurile pe care Dragnea i le-a facut.Citeste si: Cristian Tudor Popescu, despre conflictul dintre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu. Ce s-ar intampla daca ar demisiona premierul



”Inca fac parte dintr-un guvern care a pierdut sprijinul politic, dar care are sprijinul juridic. Cand se retrage sprijinul politic al unui guvern, se retrage pentru fiecare membru in parte, eu asa inteleg. Voi respecta deciziile care vor fi luate pe cele doua componente, politica si juridica. Orice guvern se sprijina pe o alianta politica si pe Parlament. Eu continui sa imi indeplinesc obligatiile pana in ultimul moment. Eu nu fac parte din nicio tabara. Sunt independent. Am optat pentru o atitudine de rezerva referitoare la proiectele politice. Vad ca agenda are alte prioritati. Legile justitiei erau pentru sfarsitul lunii iunie. Mi-au reprosat ca nu am rezolvat cartierul justitiei. E un proiect urias, cu 11 hectare, sunt proprietati private, trebuie studii de fezabilitate, proiecte. Eu sunt ministru de doar 4 luni, nu de 6. Eu vorbesc de altceva daca ii reprosezi cuiva ca nu a facut cartierul justitiei in 4 luni. Sunt proiectele programului de guvernare pe 4 ani, nu pe 4 luni.”, a spus Tudorel Toader.