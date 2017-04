Tudorel Toader, despre pragul valoric al abuzului in serviciu

Tudorel toader

Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat miercuri ca a elaborat proiectul de lege privind Codul Penal si Codul de Procedura Penala, urmand ca acesta sa intre in procedura parlamentara.

"Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului Penal si a Codului de Porcedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Modificarile la cele doua coduri vizeaza strict, asa cum am mai declarat, punerea de acord a codurilor cu deciziile Curtii Constitutionale, nimic mai mult, nimic mai putin. Am facut modificarile pentru punerea in acord atat cu deciziile de admitere pur si simplu si sunt si cele interpretative", a declarat ministrul Justitiei, citat de Mediafax.

Tudorel Toader a precizat ca nu va exista un prag pentru abuzul in serviciu.

“Eu voi da drumul la proiectul de lege fara prag pentru ca in dispozitivul CCR nu se vorbeste despre prag, Proiectul de lege il voi pune sa aiba aprobarea Guvernului si il trimit in dezbatere publica, nu va fi ordonanta. Va trece la ambele camere si cand va ajunge acolo unde se va intalni cu domnul Iordache, avand experienta de legiuitor, poate sa intervina, in limita competentelor”, a mai spus Toader. Ministrul Justitiei a mai declarat ca vor fi elaborate si alte proiecte de lege care sa puna in acord legislatia cu deciziile CCR. "Vom continua cu elaborarea altor proiecte de lege pentru punerea de acord a intregii legislatii cu deciziile CCR, de admitere sau de respingere", a completat Tudorel Toader.

Ministrul Justitiei a mai spus ca se lucreaza si la pachetul de legi pentru justitie.

“Lucram la pachetul de legi pentru justitie. Avem draftul nostru, puncte de vedere de la buna parte dintre autoritatile avizatoarea in procedura. Asteptam si punct de vedere de la CSM si va lua drumul in dezbatere publica si procedura parlamentara”, a mai spus Tudorel Toader.