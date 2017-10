Tudorel Toader ii raspunde unui fost ministru al Justitiei pe tema proiectului recursului compensatoriu

Tudorel Toader

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook, luni seara, declaratii ale fostului ministru Raluca Pruna despre un proiect privind cele trei zile de libertate care ar putea fi acordate condamnatilor pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare.

"A se vedea - in noiembrie 2016", a scris Tudorel Toader, luni seara, pe Facebook. El a postat un articol cu declaratii facute de fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna in 7 noiembrie 2016, cand aceasta explica necesitatea unui proiect privind acordarea a trei zile de libertate condamnatilor pentru fiecare 30 de zile executate in conditii de detentie necorespunzatoare, precizand ca din 2012 Romania trebuia sa adopte masuri si ca spera ca societatea sa fie mai toleranta. De altfel, fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a comentat, pe Facebook, in urma cu cateva zile, anuntul ministrului Tudorel Toader legat de acest proiect spunand ca "acest recurs compensator cu care se impauneaza azi domnul ministru e un rezultat tehnocrat, pe care trebuie numai sa il aplice".

