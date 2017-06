TULBURATOR! O pensionara a fost batuta si BATJOCORITA de propriul fiu!

Caz tulburator in Moldova, acolo unde o batrana in varsta de 71 de ani a fost batuta si batjocorita de catre fiul sau.

O femeie in varsta de 71 de ani din Republica Moldova a mers la politie pentru a-l reclama pe cel pe care l-a crescut inca de la varsta de 1 an. In semn de recunostinta, barbatul de 39 de ani a batut-o crunt si a batjocorit-o pe mama adoptiva miercuri seara.

In fata anchetatorilor, agresorul si-a recunoscut fapta. El a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 24 de ani de inchisoare pentru fapta sa, scrie publika.md.