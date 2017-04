Tupeu maxim al avocatului ucigas din Nicolina! Gestul sau a pus pe jar pe toata lumea! Procesul s-a terminat!

Iulian Gafon

• Gestul facut de avocatul Iulian Gafon a luat prin surprindere pe toata lumea avand in vedere ca a mers pe procedura recunoasterii in fata instantei de judecata • Avocatul vrea sa fie redusa pedeapsa, desi sentinta de la Curtea de Apel Iasi nu este una prea aspra • In urma cu doua zile, procesul sau s-a terminat definitiv, urmand ca pronuntarea sa fie data pe 25 aprilie 2017



Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea lui Iulian Gafon la o pedeapsa destul de mica raportat la faptele comise, respectiv cinci ani si patru luni de inchisoare, acesta din urma a facut un gest care a lasat cu gura cascata familia barbatului pe care l-a ucis.



Mai exact, avocatul Iulian Gafon a contestat decizia de condamnare. Pe parcursul procesului, acesta s-a prevalat de dreptul la tacere. Nu trebuie uitat ca acesta a fost acuzat de nu mai putin de cinci infractiuni: ucidere din culpa, doua infractiuni de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasirea locului accidentului si conducere cu permisul suspendat.



Doar pentru infractiunea de ucidere din culpa a primit o pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare. I-a fost acordat un spor de pedeapsa avand in vedere numarul mare de infractiuni comise si a ajuns la o pedeapsa totala de cinci ani si patru luni de inchisoare. Pentru ca a contestat aceasta sentinta, dosarul a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In urma cu doua zile, procesul s-a terminat la aceasta instanta. Judecatorii au amanat pronuntarea pana pe data de 25 aprilie. Urmeaza ca atunci sa fie data o sentinta definitiva.



Pe de alta parte, si familia victimei a fost nemultumita de sumele stabilite de Curtea de Apel Iasi. Sotia victimei a primit daune morale de doar 80.000 lei, in conditiile in care a asistat la moartea sotului sau. Femeia a fost la un pas sa fie ucisa si ea, fiind ranita in urma accidentului. Andreea, fiica barbatului ucis, urmeaza sa primeasca 70.000 lei, iar pentru nepotul victimei instanta a stabilit suma de 40.000 lei.



De asemenea, sora victimei a primit 40.000 lei cu titlul de daune morale. Daunele materiale acordate sunt nesemnificative, de doar 1549 lei. Acum, toata lumea spera ca judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa schimbe decizia primei instante.



