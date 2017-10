Turneul Campioanelor: Venus Williams o invinge pe Jelena Ostapenko dupa o partida maraton

Venus Williams

Venus Williams a castigat "razboiul generatiilor" cu Jelena Ostapenko, americanca impunandu-se dupa un meci care a durat trei ore si 13 minute...Risipa de energie a fost una incredibila, iar loviturile au fost pe masura unei dispute de la Turneul Campioanelor (7-5, 6-7(3), 7-5).

Setul I

Inceputul partidei dintre Venus si Jelena a reprezentat o interminabila serie de break-uri...Cele doua s-au simtit mult mai bine la retur, game-urile jucate pe propriul serviciu fiind un adevarat "calvar". Ostapenko s-a "chinuit" inca o data sa ne arate ca poate face aproape toate punctele: unele incadrate la lovituri castigatoare, celelalte (mai multe) la capitolul erori nefortate.

Letona a facut prima pasul spre castigarea setului, dupa ce s-a desprins la 5-3. Nu avea insa sa vina finalul mansei, Venus reusind sa "puna" in teren o minge in plus, situatie cu care Jelena nu prea s-a impacat.

Mult mai echilibrata in exprimare, Venus a stiut sa profite de "mofturile" din jocul adversarei, iar primul set i-a revenit in "prelungiri" cu 7-5, dupa 56 de minute de joc.

Setul II

Mansa a doua a continuat linia din setul intai, Venus reusind break-ul, iar mai apoi desprinderea la 2-0. Bucuria nu a tinut insa mult, Jelena realizand rebreak-ul (2-1). Cu ajutorul unui forehand exploziv, letona si-a "tinut" serviciul, iar tabela a consemnat egalitatea (2-2). Seria buna a castigatoarei de la Roland Garros a continuat: Jelena a lovit puternic si din urcare mingea, a cautat in permanenta colturile terenului si a lasat-o fara raspuns pe Venus (3-2).

Inca o data, meciul si-a schimbat rapid cursul, iar in doar cateva minute Venus avea sa treaca in avantaj pe tabela (4-3). Jelenei i-a placut sa traiasca inca o data periculos: a scapat situatia de sub control la 4-5, moment in care Venus a avut o minge de meci. Letona a anulat-o insa in stil de mare jucatoare, asumandu-si riscuri mari.

Scapata de pe marginea prapastiei, Jelena si-a continuat jocul la limita, iar de data aceasta tactica a dat roade: letona a intors soarta setului si a ajuns in situatia de a inchide mansa pe propriul serviciu (la 6-5). Acest lucru nu s-a intamplat insa, iar setul s-a dus in tiebreak.

Venus a comis multe erori nefortate (lucru specific pana acum adversarei), serviciul nu a fost deloc la cote inalte, iar Ostapenko a trimis partida in decisiv (7-3: setul al treilea a durat o ora si 7 minute).

Setul III

Jelena are parte de un game ingrozitor la scorul de 1-1: Letona a comis patru duble greseli, iar pana la urma si-a pierdut serviciul. Ostapenko primeste insa un ajutor nesperat din partea adversarei: Venus (pe un fond de oboseala fizica) cedeaza pe propriul serviciu, iar setul era reluat "de la zero".

In "spatele" unui forehand care a gasit unghiuri incredibile, Venus a mai reusit un break si a trecut inca o data in avantaj pe tabela (3-2). Cele au ramas "inseparabile" in continuare, setul fiind de faptul unul doar al break-urilor (4-4).

Efortul fizic, dar mai ales cel mental, a ajuns la cote inalte, cele doua jucatoare fiind in unele momente aproape de a izbucni in lacrimi...Seria break-urilor s-a oprit fix inainte de tiebreak-ul decisiv, Venus inchizand setul si meciul pe propriul serviciu (7-5, dupa trei ore si 13 minute).

Statistica partidei Venus Williams vs Jelena Ostapenko:

Asi: 4-2

Duble greseli: 10-13

Puncte castigate cu primul serviciu: 61%-51%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 33%-40%

Lovituri castigatoare: 26-48

Erori nefortate: 29-40

Puncte de break castigate: 11/26 vs 9/18

Total puncte castigate: 141-126

Durata meci: 3h 13 min.

