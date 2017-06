Turnura INCREDIBILA in ancheta lui Cristian Boureanu! Imaginile SCANDALOASE au fost publicate - VIDEO

Romania Tv a prezentat in exclusivitate sambata un videoclip care poate schimba datele anchetei. Pe imaginile prezentate de RTV se observa cum politistul, lovit initial de, a reactionat si l-ala randul sau pe fostul deputat. De asemenea, Monica Tatoiu a sustinut ca detine imagini in care se poate observa cum Boureanu esteFostul deputat Cristian Boureanu a fost arestat preventiv pentrudupa ce a insultat si lovit politisti care au oprit in trafic masina in care se afla. La iesirea de la instanta, Boureanu a declarat jurnalistilor ca nu i-a injurat pe politisti.Citeste si: Cristian Boureanu a invocat stari de amnezie in timpul audierilor. Fostul deputat spune ca politistul l-a impins primul



„O sa vedeti probele si dansul a fost cel care m-a impins primul pe mine. M-a injurat. A declarat inclusiv seful de misiune ca niciodata nu am injurat pe niciunul dintre cei de acolo, din cei opt”, a spus Boureanu, raspunzand intrebarilor junalistilor. Fostul deputat a depus contestatie la arestarea preventiva prin avocatul sau.