TVR Iasi are, incepand de astazi, un nou sef

Cu un trecut bogat in domeniul televiziunii si al jurnalismului, Vasile Arhire a devenit noul director al TVR Iasi. El va ocupa functia de coordonator cu atributii de director al Studioului Teritorial TVR Iasi.

Vasile Arhire a fost, pe rand, reporter de televiziune la stiri, publicist – comentator tv, realizator de emisiuni de dezbatere si de talk- show, realizator de reportaje si filme documentare.

Pasiunea pentru sport si mirajul transmisiunilor radiofonice l-au adus intr-o zi de toamna a anului 1977 pe strada Karl Marx, la numarul 44, acolo unde se afla sediul Studioului teritorial de Radio Iasi. Avea 16 ani si dorea cu inversunare sa ajunga comentator sportiv.

Si-a extins preocuparile si spre presa scrisa prin colaborarea la ziarul „Flacara Iasului” si la revista „Opinia Studenteasca” al carei redactor-sef adjunct a fost intre 1981si 1983. Visul adolescentei s-a implinit in noiembrie 1982, atunci cand a comentat la Radio Romania primul meci de fotbal.

Colaborarea cu postul public de radio continua si astazi, aceasta dupa ce la 1 martie 1990 a fost angajat la Radio Iasi.

Marea provocare pentru jurnalistul Vasile Arhire a venit odata cu infiintarea Studioului teritorial al televiziunii publice, in noiembrie 1991. Aici a fost, pe rand, reporter de televiziune la stiri, publicist – comentator tv, realizator de emisiuni de dezbatere si de talk- show, realizator de reportaje si filme documentare.

A abordat, incepand cu 1997, documentarul, subiectele fiind preponderent sociale si turistice. Cea mai draga i-a fost seria „Calatorind prin tara” - Descriptio Moldaviae, care a fost difuzat-o pe TVR 2 intre 1999-2003.

Din anul 2003 a devenit directorul studioului TVR Iasi, dar in paralel, a continuat activitatea publicistica.

Este autor a doua volume de publicistica: “Fenomenul Penicilina” (Editura Altius Academy Iasi, 2001) si “Curajul de a crede in victorie” ( Editura Timpul din Iasi, 2007).

A avut si preocupari de formator. A fost lector univ. asociat la Universitatea. C. Lupascu (2003-2005) si la Universitatea „Apollonia” Iasi (2008-2009), lector in tabere de jurnalism, elevi si studenti in Romania si Republica Moldova.

