UAIC, gazda unei importante conferinte internationale – NISPACee 2018

Lect.univ.dr. Mircea Asandului, cadru didactic la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi a reprezentat institutia la cea de-a 25-a editie a Conferintei anuale NISPACee – „Innovation Governance in the Public Sector”, organizata in perioada 18-20 mai 2017, in Kazan, Republica Tatarstan din Federatia Rusa.

Evenimentul, organizat de una dintre cele mai prestigioase retele profesionale a scolilor si institutelor de administratie publica din Europa Centrala si de Est – NISPACee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), in colaborare cu Universitatea de Stat din Kazan, a reprezentat un bun prilej pentru UAIC de a lansa invitatia ca editia de anul viitor a conferintei, ce va avea ca tema „Public Administration for Well-being and Growth”, sa se desfasoare la Iasi, in perioada 24 si 26 mai 2018.

Conferintele anuale ale NISPAcee reprezinta un forum de discutii menit sa incurajeze schimbul de informatii in ceea ce priveste evolutia teoriei si practicii in administratia publica, sa analizeze impedimentele din vechiul sistem si noile constrangeri si sa faciliteze aplicarea ideilor, metodelor si tehnicilor inovatoare folosite in administratia publica, bazate pe importante cercetari in regiune.

Conferintele NISPACee se adreseaza expertilor, studentilor si specialistilor care lucreaza in domeniul administratiei publice din Europa Centrala si de Est care doresc sa dezvolte o noua abordare in ceea ce priveste administratia publica din aceasta regiune, folosind modele organizationale flexibile si o noua cultura a mangementului public.

Organizatorii se asteapta ca la editia din anul 2018 sa participe aproximativ 300 de participanti din Europa, Statele Unite ale Americii, Africa de Sud si Asia Centrala.

Infiintata in 1995, organizatia are ca principala misiune promovarea si consolidarea guvernarii eficiente si democratice, modernizarea administratiei si politicilor publice in intreaga regiune NISPAcee.

NISPACee este o retea profesionala ce cuprinde peste 120 de institutii din 40 de tari, printre care si Romania.