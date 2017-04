UEFA da verdictul în privinta palmaresului FCSB! "Am facut cerere! O sa vedeti voi!"

Gigi Becali a marturisit astazi ca a facut o cerere formala catre UEFA pentru a confirma ca palmaresul Stelei, inclusiv Cupa Campionilor Europeni cucerita în 1986, îi apartine FCSB-ului. Patronul ros-albastrilor a explicat ca a facut acest demers pentru ca suporterii sa înteleaga exact cum stau lucrurile.

Steaua a încetat sa existe oficial odata cu aprobarea de catre FRF a schimbarii numelui echipei patronate de Gigi Becali în FCSB. Cu siguranta, însa, o serie de întrebari au ramas fara raspuns pentru fanii vicecampioanei, în conditiile în care atât FCSB, cât si CSA Steaua revendica palmaresul din perioada 1947-2003.



"Continuatoarea Stelei suntem noi. Noi suntem Steaua. Avem drumul nostru, am pornit pe un drum si mergem în continuare pe el. Nu au existat negocieri cu FCSB si nu exista nici acum. Palmaresul CSA este din 1947 pâna în 2003", a spus comandantul interimar al CSA, Cristian Petrea, la conferinta de presa în care a fost prezentat oficial antrenorul principal Ion Ion. Replica lui Becali nu s-a lasat asteptata.



"Palmares înseamna continuarea istoriei. Cine a continuat istoria, ei? Ei cum au facut asta?", s-a întrebat patronul ros-albastrilor, într-o interventie telefonica la Digi Sport.



Pentru a îi asigura pe suporteri ca dreptatea este de partea sa, Becali a dezvaluit ca a contactat UEFA pentru a-i confirma faptul ca palmaresul tine de clubul pe care îl pastoreste.



"Fara palmares, din 2018 nu am mai avea coeficient. Nu mai mergem în grupe, ca ma distrug echipele care sunt cap de serie. Cum sa spuna CSA ca are palmaresul? S-a nascut în 2017, cum sa spuna ca are 60 de ani? Am facut si eu cerere la UEFA. Dar nu le-am zis sa ne spuna daca noi avem palmaresul. Le-am spus ca noi stim ca avem palmaresul, dar facem cererea pentru fani. Ca suporterii vor sa stie o chestie oficiala, ca ei sunt oameni simpli si nu au studii. O sa vedeti voi unde e palmaresul", a spus Gigi Becali la Sport.ro.



UEFA a luat act de decizia Comitetului Executiv al FRF si a operat deja modificarile pe site-ul oficial. Astfel, numele recunoscut si de forul tutelar e FCSB, însa palmaresul îi ramâne echipei lui Becali, cel putin deocamdata. Exista semnale ca formatia ros-albastra îsi va pastra coeficientul, însa cel mai probabil pentru ca forul condus de Aleksander Ceferin sa opereze modificari de substanta, privind palmaresul, trebuie sa aiba la mâna niste date concrete. Ori, în aceasta privinta nu exista o pozitie oficiala din partea FRF si nici instanta nu a stabilit înca nimic.