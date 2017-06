De ani de zile, niciun inspector sanitar nu a indraznit sa bata in usa acestui. De sanctiuni nici nu poate fi vorba. Este greu de crezut ca de 13 ani de cand functioneaza cabinetul medical individual, nu a putut trece niciun reprezentant de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sa vada daca sunt indeplinite toate conditiile legale.Este vorba de CMI, situat in spatele unui bloc de pe strada Costache Negri, intr-un spatiu destul de dubios dupa cum arata peretii din exterior. Cabinetul are activitate de obstetrica-ginecologie si apartine dr. Doina Iancu de la Maternitatea Elena Domna din Iasi."Cabinetul nu a fost verificat niciodata si, bineinteles ca, nu a avut cum sa fie amendat", au spus reprezentantii DSP Iasi. Ori exista un dezinteres total din partea DSP, ori dr. Doina Iancu este protejata de sefii institutiei respective.De cand functioneaza cabinetul privat, mediculnu a facut niciodata raportari catre DSP privind activitatea medicala pe care o desfasoara in cabinetul Doimed Plus. Legislatia este atat de slaba in aceasta privinta, incat medicul nu este sanctionat daca nu face aceste raportari obligatorii. Din pacate, medicul Iancu nu este un caz izolat. Conform legislatiei, medicii sunt obligati ca trimestrial, semestrial si anual sa faca aceste raportari."Medicii sunt obligati sa faca raportarile. Legea 202/2003 privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare a datelor statistice ii obliga sa faca aceste raportari. In schimb, nu ii putem sanctiona pe cei care nu fac raportarile, pentru ca nu exista normele de aplicare. Este o lacuna legislativa. DSP i-a atentionat de nenumarat ori pe medici in ceea ce priveste obligativitatea transmiterii raportarilor. Domnul director are un protocol cusi trimitem frecvent lista cu medicii care nu fac raportari si le atrag si ei atentia", a declarat Marius Voicescu, prutator de cuvant la DSP Iasi.Aceste raportari ar trebui sa ajunga la Directia Judeteana de Statistica din cadrul Consiliului Judetean Iasi. Ce fel de statistici intocmeste aceasta directie daca detine doar o parte din datele din teritoriu?Acesta nu este singurul cabinet detinut de dr. Doina Iancu de la Maternitatea Elena Doamna din Iasi. Aceasta isi infiinteaza si radiaza cabinetele o data la cativa ani. In prezent, mai detine un cabinet Amire Med SRL, situat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 73. In anul 2001 aceasta doctorita infiinta un cabinet medical, Med Plus, pe strada Socola, pe care il radiaza de la Directia de Sanatate Publica in anul 2007. In documente figura ca sediul principal. In anul 2004 face o cerere, la, de solicitare pentru infiintarea sediului secundar pe strada Costache Negri.Tot in acelasi an, deschide un alt cabinet medical, Doimed Plus, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 73. Cativa ani mai tarziu, face, din nou, cerere de radiere la DSP si pentru acesta. Astfel, cabinetul Doimed Plus este deschis din anul 2007 pe strada Costache Negri. Medicul ginecolog infiinteaza in anul 2013 firma Amire Med SRL cu adresa pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 73. Niciodata, dr. Doina Iancu nu s-a deplasat la DSP Iasi pentru ridicarea documentelor privind radierea cabinetelor. Acestea zac de ani de zile in arhiva Directiei de Sanatate Publica.Ieri, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au luat legatura cu medicul Doina Ianuc, dar aceasta a refuzat sa-si exprime punctul de vedere vizavi de aceste situatii."Am dreptul sa nu vorbesc cu dumneavoastra. Daca nu sunteti reprezentantii Directiei de Sanatate Publica nu am ce discuta cu voi. Cine v-a dat dreptul sa va interesati la Directia de Sanatate Publica?", a declaratDe-a lungul anilor, dr. Iancu a fost acuzata de mai multe paciente de malpraxis si are procese in instanta. De asemenea, la un moment dat, a fost numita doctorita mortii, pentru ca facea chiuretaje ilegale, la minore fara a avea consimtamantul scris al tutorelui legal si la femei cu sarcina peste 14 saptamani. In urma cu patru ani a primit o sanctiune contraventionala in valoare de 26.000 lei de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru ca a decontat servicii medicale neefectuate chiar la CMI Doimed Plus. Medicul Doina Iancu este vazut ca unul dintre cei mai bogati medici din Iasi.