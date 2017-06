Ilie Cleopa

Cand facem pomelnic pentru

, pe cine sa trecem in primul rand?

Cel mai mare neam pe care il avem pe fata pamantului nu-i tata si mama, cat veti trai voi. Cel mai mare neam pe care il avem nu-i sotia, nu-i sotul, ci este preotul care ne-a botezat, si al doilea este nasul de botez, si al treilea – pentru care sunteti cununati – este nasul de cununie.

Deci, cand faci un

, intai si intai la morti sa faci. Si daca preotul care te-a botezat este mort, pe el sa-l pui intai. Apoi sa pui nasul, daca-i mort, pe urma pe ceilalti.

Cand faci

, tot asa. Daca traieste preotul, pui pe preot mai intai, si apoi pe nasul de la botez, nasul de cununie si apoi pui sot, sotie, mama, sora si alte rudenii.

Pe pomelnic nu se pot trece niciodata sectarii, caci ei s-au rupt definitiv de Biserica lui Hristos. Pe acestia in veac nu-i poti trece in pomelnic. Al doilea sunt sinucigasii, care si-au facut seama singuri; ori s-au inecat, ori s-au spanzurat, ori au murit de betie, au baut si au murit beti, ori au murit in duel, tot sinucigasi se socotesc.

Pe urma nu se pun la slujbe pe cei ce traiesc necununati. In veacul veacului nu-i poti pune particica in

celui ce traieste in preacurvie. Niciodata. Pentru preacurvie se da 15 ani oprire de la impartasanie, ca traieste necununat. Cum sa-i pui particica lui, sa se impartaseasca cu Trupul si Sangele Domnului?

De asemenea, nu se trec pe pomelnic cei care refuza

si care nu se mai spovedesc. Pe acestia ni-i mai pui. S-au despartit de Biserica pentru vesnicie.

N-ai voie sa iei particica acasa. Nici un preot n-are voie sa dea particica acasa. Nu-i voie, Doamne fereste! Sfantul Simeon al Tesalonicului zice: “Preotul care va da particele din altar poporului, sa nu mai fie preot!“

Particica ti-o scoate preotul in altar si ramane in Sfantul Potir. Ti-a scos pentru vii si pentru morti. Ea ramane sa se sfinteasca cand se coboara Preasfantul Duh la epicleza (prefacerea darurilor). Dupa ce s-a sfintit, este pusa in

, si atunci ai impartasire direct cu Trupul si Sangele Domnului. Nu sa i-o dea omului acasa s-o puna prin castroane.

Este bine sa-l pui la

, la

, la acatiste, dar nu la Sfanta Liturghie.

Desfranatii, daca nu parasesc pacatul si nu se spovedesc, nu se pun niciodata. Dimineata, la Sfanta Proscomidie, ai vazut ca preotul are copia aceea de argint in mana, si din prescura intai scoate dumnezeiescul Agnet, care se preface in Trupul lui Hristos. Din prescura a doua se scoate partea Maicii Domnului. Din prescura a treia se scoate pentru cetele ingeresti. Din a patra prescura se scot particele pentru cei vii: ctitorii manastirii, conducatorii tarii, conducatorii Bisericii si ceilalti care sunt vrednici.

Dar pentru cel care injura, huleste si traieste in desfrau nu poti scoate, ca acea particica reprezinta fata sufletului lui. Din a cincea prescura se scoate pentru cei morti. Aceste particele sunt numai binecuvantate. Si atunci cand in biserica se canta “Pe Tine te laudam, pe Tine te binecuvantam… “, preotul in Altar ridica mainile la cer, se roaga in fata Sfintei Mese si se pogoara Sfantul Duh peste Sfintele Daruri. Atunci pe Sfanta Masa nu mai este paine, ci Trupul lui Iisus Hristos. In Sfantul Potir nu mai este vin, ci Sangele lui

.

