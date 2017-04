Ultima grupare terorista din UE s-a DEZARMAT. Ce arsenal au gasit autoritatile franceze

ETA

"Aproape 3,5 tone de arme, explozivi si materiale" au fost "gasite" in cele opt ascunzatori dezvaluite de organizatia separatista basca ETA care s-a angajat sa se dezarmeze, a anuntat sambata premierul francez, Bernard Cazeneuve, citat de AFP. "Guvernul francez isi exprima satisfactia pentru aceasta operatiune, desfasurata calm si fara violenta", a declarat Bernard Cazeneuve intr-un comunicat, scrie agerpres.ro.

ETA, care a renuntat la lupta armata in 2011, dar care este considerata in continuare ''organizatie terorista'' de Uniunea Europeana, a anuntat in cursul noptii de joi spre vineri ''dezarmarea sa totala'' pe 8 aprilie. Potrivit unor experti in lupta antiterorista, arsenalul ETA ar cuprinde circa 130 de arme de mana si doua tone de explozibili, in majoritate furate din Franta.