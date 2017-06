ULTIMA ORA! A incercat sa se SINUCIDA, din cauza supararii

Blestemul care pare s-o fi atins pe Denisa dureaza de mai multa vreme. Mai multi membri ai familiei, dar si prieteni sau colaboratori au avut probleme mari de sanatate.

Un astfel de caz este al lui Alex de la Orastie. Pe numele lui real Alexandru Moceanu, acesta este cu doar un an mai mare decat Denisa si a fost descoperit tot de Florin Peste, unchiul manelistei. Prin intermediul lui Florin, Alex si Denisa s-au cunoscut si s-au imprietenit, ei colaborand de multe ori de-a lungul carierei. O cariera pe care Alex a inceput-o extrem de greu din cauza unei probleme de ordin psihologic.

Alex de la Orastie a visat toata copilaria sa cante, iar intr-o zi l-a sunat pe Florin Peste si i-a cantat pur si simplu la telefon. Acestuia i-a placut atat de mult incat l-a chemat la Dragasani pentru a inregistra o piesa. Asa s-a nascut melodia „Te-am ales, mandruta mea”, care a avut un succes urias la amatorii genului etno. Faima l-a luat pe nepregatite pe Alex de la Orastie, care s-a trezit in fata unei situatii incredibile – aceea de a canta unor sali pline cu oameni care veneau sa-l asculte doar pe el. A fost prea mult pentru un tanar de 19 ani. Alex a inceput sa sufere de atacuri de panica, apoi a cazut in depresie.

„La scurt timp dupa ce am lansat prima mea piesa, „Te-am ales, mandruta mea”, care a devenit hit, am avut o depresie puternica. M-am incuiat in casa, nu mai mancam, iar cand ma vedeam la televizor, mi se parea ca am numai defecte”, a povestit Alex de la Orastie cu ceva vreme in urma.

Mai grav a fost ca tanarul a inceput sa aiba tendinte sinucigase. A vrut sa se arunce de la etaj de doua ori, iar apropiatii s-au vazut nevoiti sa-l interneze la Spitalul de Psihiatrie de la Dragasani. „Cand m-au inchis in camera, am inceput sa urlu ca nu sunt nebun”, isi aminteste Alex.

Pana la urma, cantaretul a gasit in el resursele sa treaca peste acel moment greu. Acum are o cariera frumoasa si are multi fani. El spune ca vindecarea vine intotdeauna din interior.